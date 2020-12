Buljubasich: Nuestra idea es llegar a un acuerdo por Zampedri, en eso estamos trabajando

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, afirmó que se encuentran trabajando con la idea de lograr pronto un acuerdo por la permanencia del delantero argentino Fernando Zampedri en Universidad Católica, pero aclaró que para la dirigencia del equipo estudiantil todos en el plantel son importantes.

"Con Fernando y todos los jugadores que terminan contrato estamos conversando y somos optimistas que vamos a llegar a acuerdos. Hay una inversión grande que hay que hacer y es un momento difícil para el club, no solo para Católica, sino para el mundo en general por lo que está pasando con la pandemia", explicó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Los ingresos no están asegurados cien por ciento, no sabemos si vamos a jugar fase de grupos de Copa Libertadores el año que viene. Hay un tema de análisis, pero es sí la idea nuestra, y ojalá podamos tener un acuerdo con todas las partes, más allá que hay una opción de compra", complementó.

"Todas las cosas se conversan y trataremos de llegar a un buen puerto, porque las partes están interesadas en hacerlo. En eso estamos trabajando y ojalá podamos salir bien", insistió el ex portero, quien igualmente habló sobre la ausencia del ariete en el duelo contra Vélez Sarsfield de Copa Sudamericana, en que los "cruzados" fueron eliminados.

"Es importantísimo, pero nosotros tuvimos un poco de mala fortuna en el sentido que hay jugadores como Fernando, pero no estuvo Valber, está lesionado Tomás -Asta-Buruaga-, Marcelino Núñez, y es un grupo de jugadores que hacen el global del equipo, no solo son los 11 que entran", agregó.

Buljubasich igualmente dedicó palabras al contrato que sostienen con Ariel Holan y señaló que van a revisar sus cláusulas una vez que concluya el torneo, pues "se hará una conversación en el sentido de modificarla de alguna manera. Lo que uno puede buscar es la comodidad para todas las partes, sabiendo que puede llegar una oferta o algo tentador que uno como insttución no puede cumplir. La idea es que no sea algo traumático".

Al ser consultado sobre la opción que el entrenador argentino sea requerido para la selección chilena, replicó que "sobre suposiciones no podemos opinar, no podemos decir si vamos a decir si o no. Trabajamos sobre hechos reales", misma respuesta que entregó cuando le preguntaron al respecto de un presunto interés en Pablo Mouche o en Juan Manuel Insaurralde: "No puedo estar confirmando o desmintiendo todo el tiempo lo que sale en la prensa", expresó.

Por último, también habló acerca de la eliminación en Copa Sudamericana y apuntó a que "tal vez era un partido para ir a penales y no perder de la manera traumática en que se pierde".