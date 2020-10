Candidato de Kast en Las Condes se opone a ampliar San Carlos de Apoquindo

Gonzalo De la Carrera, candidato a alcalde de Las Condes que respalda el partido de derecha de José Antonio Kast, generó controversia al manifestar su oposición a la ampliación del Estadio San Carlos de Apoquindo.

En un video difundido en redes sociales, De La Carrera afirmó que ampliar en recinto del actual bicampeón, Universidad Católica, tendrá consecuencias negativas para la comuna y el valor de las propiedades del sector.

"Ampliarlo hará que aumente el tráfico, que llegue mucha gente fuera de la comuna el día de los partidos y que se afecte la seguridad de todos los que viven en este barrio. Eso afectaría negativamente el valor de sus propiedades y la calidad de vida de los vecinos. Si yo soy electo alcalde, me voy a oponer", aseguró.

Sus palabras desataron la molestia de los hinchas, quienes lo acusaron de clasista y desinformado, ya que el recinto cruzado tiene más de 30 años en la zona y poner como tema que "llegue mucha gente de fuera de la comuna".

De la Carrera fue vicepresidente del directorio de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) al inicio del gobierno de Sebastián Piñera, cargo al que renunció por considerar que el Estado no podía acusar a la firma de la que era accionista por la contaminación en Quintero. El también conductor radial ha protagonizado algunas polémicas por difundir noticias falsas en redes sociales.

Que San Carlos de Apoquindo crezca es progreso para la comuna, mayores áreas verdes, diversidad de actividades deportivas y culturales. Lo que dices en el video significa que no tienes idea de lo que pasa a tu alrededor.

El autosuicidio de la Carrera como candidato. Estos son los patriotas que desprecian y ven como amenaza a otros compatriotas por su clase social. Supongo que después de esta asquerosidad la derecha moderada y los cruzados no van a apoyar a semejante mamarracho pa que sea alcalde.

De qué planeta viene este señor??... El estadio NO está en un sector saturado de viviendas y centros educionales... Ellos llegaron ahí cuando solo estaba el estadio, sea bien hombre y cuente la historia tal como es. Todo lo que esta alrededor de San Carlos llegó despues‼️

Estonces cagaste po Gonzalo. Vivo en Las Condes y cómo hincha de @Cruzados lo único que quiero es que amplíen el estadio. Has ido a algún partido como para decir que el sector se verá perjudicado con la ampliación? Tenemos que cambiar los prejuicios Gonzalo.

Chao entonces. Pierde el voto de todos los cruzados. Me voy a inscribir allá sólo para NO votar por él.

En esta te equivocas Gonzalo, mira el proyecto y te darás cuenta que no hay externalidades negativas, si se hace bien será progreso para la comuna. No vayas por el voto fácil, no es el camino.