Complejo escenario para U Católica: acumulan cuatro bajas para el duelo ante Colo Colo

La Fecha 20 del Campeonato Nacional tendrá como plato fuerte un nuevo clásico, el que enfrente a Colo Colo y U Católica en el Estadio Monumental, dos elencos con necesidad de ganar y que pelean palmo a palmo el instalarse firmes en zona de clasificación a copas internacionales para el 2026.

Este fin de semana recién pasado la UC no vio acción por la suspensión de su encuentro ante Ñublense, por lo que acumularon mayor descanso que los albos para enfrentarse el próximo sábado en el Estadio Monumental, aunque no todo es color de rosas para el elenco precordillerano.

Esto, porque igualmente en Universidad Católica lamentan tener un "hospital" en el plantel con bajas ya confirmadas por lesión, lo que supone un dolor de cabeza para el técnico Daniel Garnero.

🤕 U Católica se llena de bajas a días de enfrentar a Colo Colo

Lamentablemente para Garnero, no podrá tener la totalidad de su plantel a disposición, y es que son cuatro ausencias confirmadas por lesión que tiene el equipo de La Franja pensando en el Cacique.

De acuerdo a información entregada en TNT Sports este reciente lunes, en U Católica no podrán contar ni con Agustín Farías, Fernando Zuqui, Dylan Escobar y tampoco el arquero Darío Melo, todos por distintas lesiones que los aquejan.

El caso de Escobar era el que generaba más incertidumbre, aunque el periodista Jorge Cubillos consignó en la señal televisiva que el ex Coquimbo "se hizo el último examen y como está trabajando diferenciado, difícil que llegue ante Colo Colo".

🤨 ¿Tiene otras bajas la UC además de los lesionados?

Lo malo para la UC es que no solo de los lesionados tiene que lamentar bajas para enfrentarse a Colo Colo, ya que tampoco podrán contar con uno de sus inamovibles en la titularidad.

Hay que recordar que el joven lateral derecho Sebastián Arancibia se perderá el clásico con los albos al tener que cumplir la fecha de suspensión que correspondía al suspendido partido con Ñublense, esto por la expulsión que sufrió ante Deportes Iquique en la Fecha 18.

⚽ ¿Quién será el reemplazante de Arancibia ante Colo Colo?

Lo más seguro es que ante Colo Colo quien ocupe el lugar de Arancibia como lateral derecho de la UC sea Branco Ampuero, quien es el segundo jugador que más ha sido utilizado en dicho puesto este 2025.

📅 ¿Cuándo juega la UC?

⚔️ Rival: Colo Colo

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

