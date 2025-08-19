El BRUTAL registro que alcanzó Fernando Zampedri en la goleada sobre Colo Colo
El delantero de Universidad Católica sigue rompiendo marcas en el fútbol chileno y así lo sufrió Colo Colo en la pasada fecha del Campeonato.
El paso del delantero nacionalizado chileno Fernando Zampedri por las canchas de nuestro país ha cumplido con creces desde su llegada a U. Católica en 2020, etapa en la que ya llegó a convertirse en el máximo goleador histórico del elenco de la precordillera y también supo convertirse en pentagoleador del Campeonato Nacional.
A Zampedri solo le pesaba un registro que no había podido romper en el fútbol chileno, pero finalmente le puso fin a aquella "maldición" el pasado sábado, en la goleada que le propinó la UC a Colo Colo en el Estadio Monumental.
⚽ Zampedri ya sabe de marcar goles a lo largo y ancho de Chile
Hasta este fin de semana que recién pasó Zampedri tenía una pesada mochila que pudo sacarse finalmente a costa de Colo Colo, y es que desde su llegada a U Católica no había podido convertir en el Monumental.
Finalmente, el Toro rompió las redes en Macul al hacerse partícipe del 4-1 sobre los albos marcando el tercer tanto del equipo cruzado, logrando así una inédita marca para un goleador extranjero, anotar en todos los estadios donde se ha jugado o juega la primera división del fútbol chileno.
🏟 Todos los estadios en los que ha anotado Fernando Zampedri
En total son 21 estadios en los que el artillero histórico de U Católica ha podido inflar las redes, esto en un saldo de 216 partidos jugados por el experimentado delantero en la Primera División de nuestro país.
- Estos son los estadios donde ya anotó Zampedri:
- Tierra de Campeones de Iquique
- Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta
- Zorros del Desierto de Calama
- Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó
- El Cobre de El Salvador
- La Portada de La Serena
- Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo
- Bicentenario Elías Figueroa de Valparaíso
- Sausalito de Viña del Mar
- Nicolás Chahuán Nazar de La Calera
- Estadio Nacional
- Estadio Monumental
- Estadio Santa Laura
- San Carlos de Apoquindo
- Municipal de La Cisterna
- Bicentenario de La Florida
- El Teniente de Rancagua
- La Granja de Curicó
- Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán
- Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción
- Huachipato de Talcahuano
📊 Los números de Fernando Zampedri con U Católica
🏟️ 216 partidos jugados
⚽ 133 goles
✅ 10 asistencias
⏰ 18. 593' minutos jugados
