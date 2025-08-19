El BRUTAL registro que alcanzó Fernando Zampedri en la goleada sobre Colo Colo

El paso del delantero nacionalizado chileno Fernando Zampedri por las canchas de nuestro país ha cumplido con creces desde su llegada a U. Católica en 2020, etapa en la que ya llegó a convertirse en el máximo goleador histórico del elenco de la precordillera y también supo convertirse en pentagoleador del Campeonato Nacional.

A Zampedri solo le pesaba un registro que no había podido romper en el fútbol chileno, pero finalmente le puso fin a aquella "maldición" el pasado sábado, en la goleada que le propinó la UC a Colo Colo en el Estadio Monumental.

⚽ Zampedri ya sabe de marcar goles a lo largo y ancho de Chile

Hasta este fin de semana que recién pasó Zampedri tenía una pesada mochila que pudo sacarse finalmente a costa de Colo Colo, y es que desde su llegada a U Católica no había podido convertir en el Monumental.

Finalmente, el Toro rompió las redes en Macul al hacerse partícipe del 4-1 sobre los albos marcando el tercer tanto del equipo cruzado, logrando así una inédita marca para un goleador extranjero, anotar en todos los estadios donde se ha jugado o juega la primera división del fútbol chileno.

🏟 Todos los estadios en los que ha anotado Fernando Zampedri

En total son 21 estadios en los que el artillero histórico de U Católica ha podido inflar las redes, esto en un saldo de 216 partidos jugados por el experimentado delantero en la Primera División de nuestro país.

- Estos son los estadios donde ya anotó Zampedri:

Tierra de Campeones de Iquique

Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta

Zorros del Desierto de Calama

Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó

El Cobre de El Salvador

La Portada de La Serena

Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo

Bicentenario Elías Figueroa de Valparaíso

Sausalito de Viña del Mar

Nicolás Chahuán Nazar de La Calera

Estadio Nacional

Estadio Monumental

Estadio Santa Laura

San Carlos de Apoquindo

Municipal de La Cisterna

Bicentenario de La Florida

El Teniente de Rancagua

La Granja de Curicó

Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán

Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción

Huachipato de Talcahuano

📊 Los números de Fernando Zampedri con U Católica

🏟️ 216 partidos jugados

⚽ 133 goles

✅ 10 asistencias

⏰ 18. 593' minutos jugados

📅 ¿Cuándo juega la UC?

⚔️ Rival: Unión Española

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: 20:00

🏟️ Estadio: Claro Arena

