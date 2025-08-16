Escándalo en Macul: jugador de U. Católica herido por proyectil en clásico ante Colo Colo

Una vergonzosa situación se produjo en el clásico de Colo Colo vs U Católica: un proyectil le cayó a un jugador cruzado por parte de la hinchada del Cacique en pleno desarrollo del compromiso. Incluso los jugadores que estaban en el banco de suplentes debieron calentar al lado del cuarto árbitro.

🤕 El jugador de U Católica que recibió proyectil ante Colo Colo

Se trata de Alfred Canales, quien ni siquiera estaba en la cancha, sino que calentando al borde de la cancha, siendo atendido de inmediato por parte del cuerpo médico.

Sufrió un corte en la frente y tuvieron que aplicarle sutura, por lo que se trató de una situación muy grave en Macul. El objeto vino desde la tribuna Océano del Monumental, donde regularmente no ocurren este tipo de situaciones.

