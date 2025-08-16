Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad Católica

Escándalo en Macul: jugador de U. Católica herido por proyectil en clásico ante Colo Colo

Vergonzosa situación en el estadio Monumental.

Luís Felipe Labrín
Una vergonzosa situación se produjo en el clásico de Colo Colo vs U Católica: un proyectil le cayó a un jugador cruzado por parte de la hinchada del Cacique en pleno desarrollo del compromiso. Incluso los jugadores que estaban en el banco de suplentes debieron calentar al lado del cuarto árbitro.

🤕 El jugador de U Católica que recibió proyectil ante Colo Colo

Se trata de Alfred Canales, quien ni siquiera estaba en la cancha, sino que calentando al borde de la cancha, siendo atendido de inmediato por parte del cuerpo médico.

Sufrió un corte en la frente y tuvieron que aplicarle sutura, por lo que se trató de una situación muy grave en Macul. El objeto vino desde la tribuna Océano del Monumental, donde regularmente no ocurren este tipo de situaciones.

⚔️ Rival: Palestino
📅 Fecha: Viernes 22 de agosto
🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)
🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
