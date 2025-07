“Estoy insistiendo”: Daniel Garnero alza la voz y exige refuerzos en U Católica

Universidad Católica se encuentra se encuentra enfocada en su crucial enfrentamiento contra Audax Italiano, uno de los líderes del Campeonato Nacional 2025, este fin de semana. Pese al triunfo sobre Colo Colo en su último partido, Daniel Garnero, técnico de los cruzados, reconoció los problemas que enfrenta el plantel, especialmente con algunos jugadores clave que no están en condiciones óptimas para competir al máximo nivel.

El argentino no solo se refirió al desafiante rival que enfrentarán, sino que también abordó directamente la situación de Valber Huerta, quien lleva más de un año sin poder consolidarse en el equipo tras su regreso desde el fútbol mexicano. El estratega, además, manifestó su deseo de reforzar al equipo de cara al segundo semestre.

🔄 ¿Qué dijo Garnero sobre la necesidad de refuerzos en U Católica?

El técnico enfatizó la necesidad de incorporar nuevos jugadores para fortalecer el plantel. "Estoy insistiendo en que venga alguien. Si no se puede, buscaremos la mejor opción que hay en casa", planteó Garnero, quien ha sido enfático en la búsqueda de un volante creativo que pueda aportar en el último tercio de la cancha.

🏥 ¿Cuál es el problema de Valber Huerta en U Catolica?

El técnico de Universidad Católica fue muy directo sobre la situación del defensor central. "Es una situación difícil. Está pasando un momento en que todavía no lo veo bien deportivamente, no será citado hasta que no vea que está en condiciones físicas de estar a la altura de sus compañeros", reconoció Garnero sobre el zaguero que regresó en 2024 desde el Toluca de México.

⚽ ¿Qué dijo Daniel Garnero sobre el duelo ante Audax Italiano?

Daniel Garnero fue claro al reconocer la dificultad del desafío que enfrentarán los cruzados. "Toca enfrentar a uno de los equipos que viene mejor en la temporada, con niveles individuales muy altos y colectivamente se nota que están seguros de lo que hacen. El rival nos va a exigir mucho, tendremos que hacer muy bien las cosas para obtener el triunfo", señaló el técnico trasandino.

🏟️ ¿Cómo ve Daniel Garnero la inauguración del Claro Arena?

El entrenador se mostró esperanzado por la posibilidad de que el equipo pueda ejercer su localía en el renovado estadio durante la segunda rueda. "Nos gustaría que el club pueda hacerse fuerte en casa y clasificar a un torneo internacional. Para eso tenemos que hacerlo muy bien en esta segunda vuelta", aseguró Garnero.

📅 ¿Cuándo juega U Católica?

⚔️ Rival: Audax Italiano

📅 Fecha: Domingo 20 de julio

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Bicentenario de La Florida

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

