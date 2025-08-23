Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad Católica

Fernando Zampedri celebra en el Claro Arena: “Es un sueño cumplido”

El capitán cruzado marcó en la victoria ante Unión Española y destacó el apoyo de la hinchada en una noche histórica para U Católica.

Foto: Photosport Fernando Zampedri celebra en el Claro Arena: “Es un sueño cumplido”
Sebastián Díaz Iturrieta
Universidad Católica vivió un estreno soñado en el Claro Arena tras vencer 2-0 a Unión Española, con goles de Fernando Zampedri y Eduardo Bello. La victoria consolidó el buen momento del equipo de Daniel Garnero en el Campeonato Nacional 2025 y dejó una postal imborrable: el Toro marcando el primer gol oficial en el nuevo recinto de los cruzados.

🟢 ¿Qué dijo Zampedri tras su histórico gol?

El argentino se mostró emocionado y agradecido por el momento vivido junto a la hinchada en el debut del estadio. "Es increíble lo que estoy viviendo acá. Me apoyan un montón y me puedo brindar al 100% para el fútbol, un sueño cumplido", señaló en TNT Sports.

La frase refleja la conexión especial que el goleador tiene con la UC, donde ya es considerado uno de los máximos referentes en la historia del club.

Imagen foto_00000001
La postal para la historia de Zampedri. Photosport

🏟️ ¿Qué viene para Universidad Católica?

El próximo desafío de los cruzados será ante Cobresal, nuevamente en el Claro Arena, el sábado 30 de agosto. La incógnita está en la condición física de Zampedri, quien confesó molestias musculares en el partido, aunque no ocultó su felicidad por haber anotado en una noche inolvidable.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
