Fernando Zampedri celebra en el Claro Arena: “Es un sueño cumplido”

Universidad Católica vivió un estreno soñado en el Claro Arena tras vencer 2-0 a Unión Española, con goles de Fernando Zampedri y Eduardo Bello. La victoria consolidó el buen momento del equipo de Daniel Garnero en el Campeonato Nacional 2025 y dejó una postal imborrable: el Toro marcando el primer gol oficial en el nuevo recinto de los cruzados.

🟢 ¿Qué dijo Zampedri tras su histórico gol?

El argentino se mostró emocionado y agradecido por el momento vivido junto a la hinchada en el debut del estadio. "Es increíble lo que estoy viviendo acá. Me apoyan un montón y me puedo brindar al 100% para el fútbol, un sueño cumplido", señaló en TNT Sports.

La frase refleja la conexión especial que el goleador tiene con la UC, donde ya es considerado uno de los máximos referentes en la historia del club.

🏟️ ¿Qué viene para Universidad Católica?

El próximo desafío de los cruzados será ante Cobresal, nuevamente en el Claro Arena, el sábado 30 de agosto. La incógnita está en la condición física de Zampedri, quien confesó molestias musculares en el partido, aunque no ocultó su felicidad por haber anotado en una noche inolvidable.

