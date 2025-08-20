Gary Medel elogia el trabajo de Garnero y apunta a su sueño con U Católica en el corto plazo

U Católica supo reponerse en el Campeonato Nacional con una contundente goleada sobre Colo Colo en el Estadio Monumental, resultado que empuja al elenco precordillerano a querer más en esta decisiva fase en la que va entrando la temporada.

El próximo desafío que tiene la UC es el cruce con Unión Española en la inauguración del Claro Arena, encuentro que este miércoles anticipó un referente en el plantel como es Gary Medel, quien además recalcó los objetivos que se propone con la escuadra de la precordillera.

Actualmente el cuadro estudiantil marcha en zona de clasificación a Copa Sudamericana, lo que supone una presión extra en las metas que se ponen en Católica hasta el término del presente campeonato, algo que Medel dejó en claro.

📈 En el plantel de U Católica confían a pleno en el trabajo de Daniel Garnero

En rueda de prensa este miércoles, Gary Medel dedicó también palabras a cómo están llevando en el plantel el trabajo bajo las órdenes del técnico Daniel Garnero, elogiando lo que ha podido potenciar el argentino.

"La simpleza que tiene Daniel creo que ha aportado dentro del equipo. Se está notando día a día y en cada partido, tenemos que mantener esas sensaciones en cada partido que juguemos, mantener el nivel al alza y esperemos se logre eso", apuntó el Pitbull.

⚽ ¿Qué objetivos se pone Gary Medel con la UC?

Siguiendo en la misma línea, Medel también se refirió a los objetivos que se propone en el club para el corto o mediano plazo, siendo tajante al respecto.

"Tengo mucha felicidad, viví momentos muy lindos en la primera etapa que tuve en Católica y ahora valoro esta. Espero entregarle alguna alegría a los hinchas y espero ganar un título acá, que es el objetivo que tengo a corto plazo", expresó.

📅 ¿Cuándo es el próximo partido de U Católica?

⚔️ Rival: Unión Española

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: 20:00

🏟️ Estadio: Claro Arena

