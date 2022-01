El "Mortero" Jorge Aravena, histórico ex jugador de la UC, se refirió a la situación que vivirá el equipo al tener que salir de San Carlos de Apoquindo debido a los trabajos de remodelación en el estadio, y señaló que no estar en "casa" no es impedimento para jugar bien, porque los buenos equipos pueden hacerlo en cualquier cancha.