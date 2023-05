José María Buljubasich: Matías Dituro nunca me dijo que se quería ir y tampoco llegó una oferta

Los hinchas de Universidad Católica recibieron una noticia que los preocupó hace pocos días, al darse a conocer una posible salida de Matías Dituro de cara al segundo semestre de la temporada, sin embargo, el gerente deportivo del elenco estudiantil, José María Buljubasich, devolvió la tranquilidad al disipar esa posibilidad.

En diálogo con TNT Sports, el "Tati" descartó de plano que su actual capitán pueda partir en el corto o mediano plazo.

"Hasta hoy no nos llegó nada por Matías (Dituro) y el tampoco me dijo que se quería ir ni sus representantes. No tengo más que decir, obviamente si llegan ofertas se verá como con todo jugador", manifestó.

"No solo por Matías puede que analicemos ofertas en la intertemporada o al término del campeonato. Pero quiero dejar claro que no ha llegado ningún ofrecimiento por Matías para que tampoco hayan malas interpretaciones" recalcó.