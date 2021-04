José María Buljubasich: Tengo la ilusión de un día llegar a Europa como gerente deportivo

José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, concedió una extensa entrevista de 100 preguntas para el medio La Nación de Argentina y reveló que espera algún día llegar al fútbol europeo en la función que cumple en la actualidad.

"No tengo una fecha definida (para salir de la UC). Mientras uno pueda trabajar con la libertad con la que lo hago y se desarrollen las cosas como hasta ahora, no hay fecha. Sí tengo la ilusión, como la tenía cuando era futbolista, de un día llegar a Europa, ahora con esta función. Igual, es muy complejo, porque los manager suelen estar vinculados a la historia de cada club como futbolistas, aunque lo hecho en la Católica puede ser una buena carta de presentación. La ilusión nunca se pierde", comentó el "Tati".

Buljubasich también detalló cómo es el rol de gerente deportivo y su rol en el área de nutrición y psicología de los jugadores, prensa y la negociación con los representantes.

"No soy amigo de los jugadores, pero tengo las puertas abiertas del camarín, entro y salgo cuando quiero, y la relación es cordial. Lo mismo con el entrenador. La ventaja que tuve en Católica es que el cargo no existía cuando asumí, se gestó conmigo. Y lo bueno es que el directorio me dio el espacio", explicó.

Además, remarcó que al no ser entrenador, no le genera una "competencia" al técnico de turno.

"Con el entrenador tenemos reuniones cada 5 partidos para analizar lo que va pasando y unas fechas antes de terminar cada campeonato ya definimos qué posiciones vamos a necesitar para el siguiente, analizando quiénes pueden subir desde las inferiores. Incorporamos el área psicológica al plantel, por suerte pudimos hacer muchas cosas", explicó.

"Pellegrini me parece una gran persona y un gran entrenador"

Buljubasich también repasó su carrera como futbolista y valoró la influencia que tuvo el chileno Manuel Pellegrini, cuando lo fichó en River Plate.

"Manuel tenía una forma muy buena de relacionarse con el grupo, y también una idea muy clara de fútbol que pretendía. Siempre le agradeceré esa chance que me dio. Mantuve el contacto con el tiempo, nos hemos juntado cuando vino a Chile, me parece una gran persona y un gran entrenador".

Además, reveló que el propio ingeniero lo motivó a volver a las canchas, luego que se retirara por seis meses del fútbol, cuando tenía 32 años.

"Mi mamá era depresiva y se suicidó"

Finalmente, en un plano personal, el ex portero formado en Rosario Central contó lo duro que fue su infancia, ya que su madre decidió suicidarse por depresión.

"Cinco años después de la muerte de mi viejo, en 1984, yo tenía 13. Mi mamá era depresiva y se suicidó. Había días en que llegaba y estaban todas las luces apagadas y no se levantaba de la cama. Y otros días estaba bien", relató.

Tras detallar cómo fue el día de la muerte, afirmó que no quizo verla ahorcada y tampoco en el velorio.

"No quise entrar a verla y tampoco quería ir al velatorio, pero Martín, uno de mis tíos y alguien que me ayudó mucho, me explicó que me iba a arrepentir, que el velatorio era el momento para despedirme. Le hice caso. Fue bueno no haberla visto ahorcada, esa impresión te queda para siempre", aseveró el ídolo de la UC.