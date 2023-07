La continuidad de Holan en la UC quedó seriamente en duda tras la caída con Curicó

El periodo de Ariel Holan como entrenador de Universidad Católica terminó altamente comprometido tras una nueva derrota del equipo, esta vez contra Curicó Unido.

De acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa, la dirigencia de Cruzados evaluará exhaustivamente la continuidad del DT trasandino con reuniones en San Carlos de Apoquindo cuando la delegación esté de regreso en Santiago.

Inmediatamente tras el cotejo en el Maule, el presidente de la concesionaria Juan Tagle y el gerente deportivo José María Buljubasich sostuvieron una conversación express sobre la situación del equipo y se retiraron en completo silencio, al igual que la atmósfera sepulcral de los "cruzados" luego de la tercera derrota al hilo.

Tras mencionar que el partido no merecía una derrota, y considerar que el penal para los locales no fue falta, Holan mencionó que "el fútbol es así y toca eso. Perdimos y eso es lo que termina contando al final de la noche".

Holan se mostró notablemente afectado por el encuentro y contestó escuetamente en la conferencia de prensa. "Lo analizaremos en la semana. Es todo lo que puedo decir... abatido no, con mucha bronca. No es que dimos una demostración de fútbol, pero no fue para ir perdiendo de esa manera", dijo.

"Las cosas que no funcionaron las voy a analizar con el cuerpo técnico y el equipo. Respecto al resultado... hubo muchas jugadas claras de gol y no pudimos convertirlas. Ya está, el resultado es ese 2-0 abajo", cerró.