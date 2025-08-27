La gran noticia que recibió desde el extranjero uno de los héroes de U Católica en la inauguración del Claro Arena

El plantel de U Católica vivió una jornada de ensueño el pasado sábado en la inauguración del Claro Arena, encuentro en el que hubo dos artífices del triunfo sobre Unión Española que se empaparon de la historia al anotar los primeros goles en el renovado coloso de San Carlos de Apoquindo.

Uno de los goleadores en el duelo ante los hispanos fue el máximo artillero histórico del club Fernando Zampedri, mientras que el venezolano Eduard Bello se encargó de bajarle el telón a aquel encuentro con el tanto que sentenció el marcador.

Y precisamente para Bello, además de inscribirse en la historia de la UC, le llegó otra gran noticia desde el extranjero que seguramente le dará un impulso por el resto de la temporada.

🔹 Eduard Bello defenderá a Venezuela en una decisiva fecha de Clasificatorias

Durante la mañana de este miércoles la selección de Venezuela hizo oficial la lista de convocados para afrontar la última doble fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, donde los llaneros enfrentarán como visitantes a Argentina el 4 de septiembre y luego recibirán a Colombia, el día 9 del mismo mes.

Entre los convocados por Fernando Batista a la Vinotinto se encuentra Eduard Bello, quien pese a no vivir su mejor presente en la UC, volvió a meterse en la lista de seleccionados para buscar el repechaje mundialista con su selección.

📊 Los números de Eduard Bello con la UC este 2025

🏟️ 21 partidos jugados

⚽4 goles

✅ 1 asistencias

⏰ 1.002' minutos jugados

⚽ ¿Qué otros jugadores de U Católica jugarán las Clasificatorias en septiembre?

No solo Eduard Bello fue convocado por su selección para las Clasificatorias, ya que en las últimas horas también se conoció de otro jugador de Universidad Católica que competirá en la fecha FIFA de septiembre en las Clasificatorias.

Daniel González fue convocado de último momento por Nicolás Córdova a la selección chilena, con miras a los difíciles encuentros ante Brasil y Uruguay del próximo mes.

