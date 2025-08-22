Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad Católica

La gran preocupación de Zampedri de cara al primer partido de U Católica en el Claro Arena

El capitán de U Católica se refirió al duelo que tendrán este sábado ante Unión Española, en lo que será la vuelta del cuadro cruzado a su estadio.

Foto: Photosport
Felipe Rojas Davidson
El plantel masculino de Universidad Católica cuenta las horas para volver a ejercer la localía en San Carlos de Apoquindo, ya que este sábado 23 de agosto tendrán su primer partido en el remodelado Claro Arena frente a Unión Española

El Claro Arena ya vio acción en el terreno de juego con el duelo que albergó por el Campeonato Femenino entre las cruzadas y Santiago Morning, el cual sirvió como una prueba para las condiciones del recinto y toda la logística que implica ser locales en su cancha. 

Pero, junto con todos esos detalles entre los jugadores de U Católica también comienzan a sentir la presión por este debut en el Claro Arena, donde hay un factor importante que se lo toman con seriedad en el plantel. 

😯 En U Católica se toman con seriedad el debut en el Claro Arena

En rueda de prensa este viernes, Fernando Zampedri habló sobre lo que consideran más importante en el plantel de la UC para este estreno en el Claro Arena. 

"La localía nos hará fuerte, volver a casa es maravilloso. Es algo muy esperado en el último tiempo. a hay canchas sintéticas en el país, han jugado ahí los otros equipos, hay que confiar más en nuestro equipo que en el suelo. Sí es diferente, pero nos enfocamos más en que se resuelva por el juego y no por el piso", declaró el Toro. 

Así mismo, expresó que: "Los objetivos son a corto plazo, ganar mañana, para acercarnos a zona de clasificación de copas para jugar el próximo año. Del campeonato estamos lejos, teníamos una expectativa alta pero no la sostuvimos, pero ojalá podamos entrar a Copa Libertadores". 

⚽ Zampedri no se urge por anotar en el Claro Arena

Por otro lado, el capitán cruzado descartó tener una preocupación extra por marcar el primer gol en el Claro Arena. 

"Estamos enfocados en el partido, en los tres puntos, en darle una alegría grande a la gente en esta vuelta a su casa. Después el que haga el gol servirá para eso y nos pondremos todos felices", apuntó. 

📅 ¿Cuándo juega la UC?

⚔️ Rival: Unión Española

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: 20:00

🏟️ Estadio: Claro Arena

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de U Católica.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad Católica #Campeonato Nacional

