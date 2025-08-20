Las particularidades que tuvo la inauguración protocolar del Claro Arena

Una linda ceremonia fue la que llevó a cabo Cruzados en la inauguración protocolar del Claro Arena, el remodelado estadio en San Carlos de Apoquindo y que será la nueva casa de U Católica desde este segundo semestre en adelante.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de Cruzados, Juan Tagle, pero también contó con miembros de plantel profesional de la UC, entre ellos Gary Medel, Fernando Zampedri y el técnico Daniel Garnero, jugadoras del equipo femenino como Vaitiare Pardo y Agustina Heyermann y además autoridades de Gobierno y religiosas.

😯 Con bendición incluida: El especial momento en la inauguración del Claro Arena

Luego de un discurso de Juan Tagle, vino una especial instancia en esta inauguración protocolar del Claro Arena, en la que el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, le dio su bendición al nuevo coloso de San Carlos de Apoquindo.

"En el estadio hay una hermosa imagen de la virgen y vamos a consagrar este estadio a la santísima Virgen María mientras bendigo la cancha", expresó el arzobispo mientras varios de los presentes oraron el Ave María.

Nuestro estadio Consagrado a la Santísima Virgen María 😍

Gracias Cardenal @FernandoChomali



🔹 ¿Qué dijo Juan Tagle sobre la inauguración del Claro Arena?

En la ceremonia, el presidente de Cruzados manifestó que: "Somos cruzados y esperamos siempre ver a la UC en lo más alto. Con orgullo, entregamos a nuestros abonados, socios e hinchas una nueva casa, que será motivo de orgullo para las futuras generaciones de Cruzados, una nueva fortaleza cruzada; entregamos al fútbol chileno una nueva sede, donde puedan jugar selecciones nacionales, y a la ciudad y la comuna de Las Condes un recinto multipropósito de primer nivel mundial".

Además, en la instancia se dieron a conocer tres placas conmemorativas que se exhibirán en el estadio; una en honor al directorio de Cruzados que encabezó el proyecto del Claro Arena, otra en homenaje a los dirigentes de U Católica que inauguraron el antiguo San Carlos de Apoquindo y una última en un gesto hacia los patrocinadores del club.

🏟 ¿Cuál será el primer partido en el Claro Arena?

El primer partido que albergue el Claro Arena será el que dispute U Católica este miércoles 20 de agosto ante Santiago Morning por el Campeonato Femenino, a partir de las 21:00 horas de nuestro país.

📅 ¿Cuándo es el próximo partido de U Católica?

⚔️ Rival: Unión Española

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: 20:00

🏟️ Estadio: Claro Arena

