Le anotó con la UC a Colo Colo en el Monumental y ahora sufre por millonaria demanda

En U Católica atraviesan momentos de alegría luego de cosechar dos triunfos consecutivos en su nueva casa, el Claro Arena, situación que en el Campeonato Nacional los tiene posicionados a poca distancia de meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores de 2026.

El ambiente en el elenco cruzado se ha descomprimido luego de volver a su casa en San Carlos de Apoquindo y poder cosechar buenos resultados, aunque en paralelo hay un jugador importante dentro del plantel que pasa por una situación más que compleja.

😵 El apuro económico que golpea a referente de U Católica

En medio de este buen pasar de la UC, el defensor Tomás Asta-Buruaga vive una compleja situación que lo tiene en un apuro económico, todo por una milonaria demanda que se interpuso en su contra.

De acuerdo a lo que publicó La Tercera, Asta-Buruaga recibió una demanda de parte de la firma de representantes Portasur, del abogado Daniel Orsi como rostro visible, que involucra una importante suma de dinero.

El matutino detalla que el zaguero de la UC ya perdió las dos instancias judiciales por dicha demanda, por lo que se expone a pagar 32 millones de pesos, cifra que asciende a casi los 50 millones por los intereses y costes de los juicios en cuestión.

🔹 Asta Buruaga recurre al Sifup en busca de una solución

Respecto al monto a pagar por Asta-Buruaga, el citado medio añade también que desde Portasur exigieron en la demanda "el embargo de dos cuentas corrientes, el vehículo del jugador y los ingresos que percibe de la UC hasta completar la cifra".

Frente a este complejo escenario, desde el Sifup aparecieron como intermediarios para ayudar al defensor de la UC a encontrar una mejor alternativa y reducir el monto a pagar a Portasur.

"Tomás está viviendo días muy difíciles, en momentos en que justamente debería estar tranquilo, esperando la llegada de su primer hijo y pensando en rendir bien en el campo de juego, más aún que finaliza su contrato a fin de año", manifestó Luis Marín, secretario del Sifup.

