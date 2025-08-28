"Lo vamos a esperar": En U Católica no descartan a una de sus figuras para enfrentar a Cobresal
Los cruzados se mantienen expectantes con la evolución de uno de sus grandes referentes.
Universidad Católica ya dejó atrás la fiesta vivida el pasado fin de semana, cuando derrotaron por 2-0 a Unión Española en la inauguración del Claro Arena.
Los cruzados ya piensan en su próximo desafío, el cual está previsto para este sábado cuando reciban a Cobresal en el que será su segundo partido en su nueva casa. Pero para ello, la UC tiene una gran duda, puesto que esperarán hasta última hora a una de sus figuras.
Fernando Zampedri es la gran interrogante de U Católica
En la victoria ante los hispanos los universitarios lamentaron la lesión de Fernando Zampedri, quien sufrió algunos problemas musculares que lo obligaron a abandonar la cancha en el complemento.
Por ello, el Toro es la gran interrogante del equipo precordillerano para medirse a los mineros, puesto que aún no se recupera del todo de sus molestias.
U Católica esperará hasta el final a Fernando Zampedri
Pese a esto, en Universidad Católica esperarán hasta última hora a su goleador. Así al menos lo adelantó su entrenador Daniel Garnero en conferencia de prensa. “Lo vamos a esperar. Es un jugador importante dentro del plantel”, dijo el DT.
“A veces no le toca estar y el resto tiene que estar preparado para estar a la altura de la situación. Reemplazar a este tipo de jugador no es cosa sencilla”, completó.
📅 ¿Cuándo juega U Católica?
Universidad Católica volverá a saltar a la cancha este sábado 30 de agosto a las 17:30 horas cuando reciba a Cobresal en el Claro Arena.
Fecha: Sábado 30 de agosto
Hora: 17:30 horas
Estadio: Claro Arena
📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?
