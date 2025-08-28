"Lo vamos a esperar": En U Católica no descartan a una de sus figuras para enfrentar a Cobresal

Universidad Católica ya dejó atrás la fiesta vivida el pasado fin de semana, cuando derrotaron por 2-0 a Unión Española en la inauguración del Claro Arena.

Los cruzados ya piensan en su próximo desafío, el cual está previsto para este sábado cuando reciban a Cobresal en el que será su segundo partido en su nueva casa. Pero para ello, la UC tiene una gran duda, puesto que esperarán hasta última hora a una de sus figuras.

Fernando Zampedri es la gran interrogante de U Católica

En la victoria ante los hispanos los universitarios lamentaron la lesión de Fernando Zampedri, quien sufrió algunos problemas musculares que lo obligaron a abandonar la cancha en el complemento.

Por ello, el Toro es la gran interrogante del equipo precordillerano para medirse a los mineros, puesto que aún no se recupera del todo de sus molestias.

U Católica esperará hasta el final a Fernando Zampedri

Pese a esto, en Universidad Católica esperarán hasta última hora a su goleador. Así al menos lo adelantó su entrenador Daniel Garnero en conferencia de prensa. “Lo vamos a esperar. Es un jugador importante dentro del plantel”, dijo el DT.

“A veces no le toca estar y el resto tiene que estar preparado para estar a la altura de la situación. Reemplazar a este tipo de jugador no es cosa sencilla”, completó.

📅 ¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica volverá a saltar a la cancha este sábado 30 de agosto a las 17:30 horas cuando reciba a Cobresal en el Claro Arena.

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 17:30 horas

Estadio: Claro Arena

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

