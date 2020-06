Luciano Aued: Pablo Hernández es un jugador importante y de mucha calidad

El volante de Universidad Católica Luciano Aued señaló que al plantel estudiantil le aportaría "muchísimo" el futbolista Pedro Pablo Hernández, pues lo considera un jugador "de mucha calidad".

"He escuchado que se habla de la posibilidad. Sin duda que es un jugador importantísimo y de muchísima calidad, mucho recorrido, lógicamente conoce mucho el fútbol chileno y sería un gran aporte", declaró en nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Aued aclaró que "no me corresponde a mí decir si llega o no (...) pero el jugador tiene una calidad enorme, nos sumaría muchísimo".

Además, indicó que el equipo "cruzado" está entre los más importantes de su trayectoria, apuntando a que "mi casa y club es Gimnasia, que ne formó, ayudó a ser profesional y a crecer como persona. Me ayudó a ser ganador y tratar de formar una buena carrera y tener un montón de valores".

"Siempre prevalece eso, pero sin duda que con estos condimentos, Universidad Católica es un lugar muy importante", argumentó.

En esa línea estimó que para la UC "es importante sostener un proyecto y a un plantel. Es uno de los grandes aciertos del club que ha dado muestras de que es el camino correcto, más allá que se cambien técnicos se mantiene la línea del plantel, de juego y lo que se quiere como institución, eso está reflejado en lo que fue Católica todos estos años".

"Católica te hace sentir parte, más allá de lo futbolístico que seduce por el proyecto, con como manejan al club, lo ordenado que está, la coherencia en los manejos. Pero más allá de eso, es un club que hace sentir bien, te trata como alguien de la casa y eso no es fácil de conseguir", manifestó.

Por último, habló sobre el eventual regreso del fútbol: "Ojalá tengamos el tiempo adecuado para ponernos bien físicamente".