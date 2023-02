Milan Tudor firmó su primer contrato profesional con Universidad Católica

Universidad Católica anunció en sus canales oficiales que el delantero canterano Milan Tudor firmó con el club su primer contrato como futbolista profesional.

El ariete de 19 años, hijo del exgoleador cruzado Luka Tudor, fue constante alternativa para Ariel Holan durante los amistosos de pretemporada del conjunto "cruzado". Incluso, se matriculó con un doblete ante Magallanes en el último choque de preparación.

"El club es mi casa, siempre lo he sentido así por el apoyo que me dan. Me han dado herramientas para ser mejor jugador y también mejor persona, que es lo más importante. Se han preocupado por mí. Lo abarcan todo muy bien; me han ayudado mucho", indicó.

Así, el alguna vez seleccionado nacional Sub 17 se unió oficialmente al primer equipo de la UC tras siete años en las divisiones inferiores, a las que se unió cuando tenía 12. Anteriormente a aquello, había formado parte de las escuelas de fútbol de la institución.