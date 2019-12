Néstor Gorosito: Es lógico que cuando se va el técnico de la UC aparezca mi nombre

El entrenador argentino e ídolo de Universidad Católica, Néstor Gorosito, se refirió a la posibilidad de asumir en la banca de los "cruzados" tras la salida de Gustavo Quinteros.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM, el actual DT de Tigre dijo que "es completamente lógico que cada vez que se va el técnico de Católica aparezca mi nombre, por mi identificación con los colores del club. Es una cosa lógica, pero es algo que tienen que elegir la gente que está ahí a cargo del fútbol y que les ha ido muy bien".

"No corresponde que yo esté diciendo si me gustaría o no dirigir en la UC. Los dirigentes tienen que tener la libertad, como han tenido hasta ahora, para elegir lo mejor y lo han hecho muy bien, como con (Mario) Salas en su momento. Hay gente que por ahí no está identificada con el club y les ha ido muy bien. Eso habla bien también de la gente que eligen", agregó.

En relación al bicampeonato obtenido por los de la "franja", Gorosito afirmó que "salieron campeones dos años seguidos, eso es muy importante para el club porque ha sido una cosa que siempre les costaba. Es algo muy bueno para la institución, han conformado buenos equipos y han elegido muy bien a la gente que ha dirigido al club".