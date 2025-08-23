No podía ser otro: Fernando Zampedri marcó el primer gol para U Católica en el Claro Arena

Mucha expectación había puesta en la inauguración oficial del Claro Arena en el encuentro entre U Católica y Unión Española por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, por el hecho de que el elenco cruzado volviese a jugar en su casa y por la interrogante de quién sería el primer jugador en anotar en el coloso de la precordillera.

Y las dudas no demoraron mucho en disiparse respecto a quién inflaría las redes en el Claro Arena, ya que en el encuentro de este sábado fue Fernando Zampedri, el máximo goleador histórico de la UC, quien se matriculó con el primer gol en la fortaleza cruzada.

⚽ Zampedri marca otro hito con la camiseta de U Católica

Si ya se encuentra en la historia de Universidad Católica, esta noche Zampedri reforzó su legado con el club de La Franja al marcar el primer gol en el Claro Arena, en el primer partido que se juega en este estadio.

Fue al minuto 31' del partido ante Unión Española que el Toro ganó de cabeza en el área rival tras un preciso centro de Jhojan Valencia, mandando el balón al fondo de las redes ante la estéril reacción del arquero Martín Parra.

🥹⚽🛡 ¡TENÍA QUE SER EL TORO HISTÓRICO!



Simplemente... FERNANDO MATÍAS ZAMPEDRI.#LosCruzados ganan 1-0 a Unión Española en el estreno del Claro Arena.



📊 ¿Cuántos goles tiene Zampedri con la camiseta de la UC?

Contando este encuentro ante Unión Española, Fernando Zampedri ya acumula 134 goles defendiendo a U Católica en 217 partidos jugados desde su llegada al club en 2020.

