¿Qué dijo? Nicolás Castillo envió mensaje de despedida a Fuenzalida en su adiós de la UC

Nicolás Castillo, delantero formado en Universidad Católica, envió a través de sus redes sociales un mensaje a José Pedro Fuenzalida, histórico referente del elenco cruzado que anunció que no seguirá en el equipo para la próxima temporada, y que fue homenajeado en su último partido en condición de local.

"Chapa! Te deseo lo mejor en todo lo que viene. Tantos momentos juntos que vivimos tanto en nuestro club como en selección. Me apoyaste en un momento difícil de mi vida y eso se recuerda siempre!", partió escribiendo el ariete.

"Me recuerda ese 2016 que todo cambio para el club, cuando nadie creía, nosotros creímos! Ahora te vas como el jugador con más títulos y con un legado nada fácil", añadió.

Castillo aprovechó de tocarle la oreja a Colo Colo asegurando que Fuenzalida era el "capitán del verdadero TETRACAMPEÓN. Católica y nada más".

Esto, considerando que el Cacique también posee un tetracampeonato en sus vitrinas (2006-2007).

El mensaje enviado por el atacante causó sorpresa, considerando que en 2020 ambos futbolistas protagonizaron una especie de polémica, luego de que Castillo criticara al "Chapa" por unas declaraciones sobre Colo Colo.

"Siempre lo he dicho, tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país. Eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos", manifestó Fuenzalida en su oportunidad.

La reacción de Castillo fue categórica: "El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes. No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas".