Roberto Gutiérrez insistió en "su sueño" de terminar su carrera en la UC

El delantero de Cobreloa Roberto Gutiérrez insistió en su deseo de terminar su carrera futbolística en Universidad Católica, club en el que se formó como jugador y al que defendió en distintos periodos.

"Poder terminar mi carrera en la institución es un sueño, pero también tengo claro de que debo estar a la altura. Es muy difícil que Católica venga a darte la posibilidad para retirarte. Para poder tener esa opción debo andar bien futbolísticamente, si no hago las cosas bien es muy complicado", dijo en diálogo con Deportes 13.

"Tengo la ilusión de andar bien, trabajando, luchando para poder lograrlo, estoy con esa mentalidad en Cobreloa. De poder devolverlo al sitial que se merece. Eso puede ser un peldaño más para lograr ese sueño que es retirarme en Católica después", agregó.

Sobre su futuro una vez que se retire, Gutiérrez señaló que "en un principio no me veo muy ligado al fútbol. En el último tiempo me he llevado muchas decepciones por el manejo que he visto de diferentes situaciones en varios clubes. Aún así creo que de alguna manera vamos a estar relacionados porque le he entregado la mitad de mi vida a esta carrera, en donde he podido conocer gente muy honesta, dirigentes de muy buena calidad, me ha tocado vivir muchas cosas"

"De alguna forma vamos a estar ligados a lo que es el fútbol. No creo que inmediatamente. Va a llegar un momento en el que a lo mejor tendremos que descansar, pensar y ver lo que viene en lo personal y familiar", cerró.