¡Se abrazan en U Católica! Hay confirmación para el partido que inaugurará el Claro Arena

En el plantel de U Católica tienen la mente puesta en el clásico que jugarán ante Colo Colo este sábado en el Estadio Monumental, aunque a la vez en el entorno del elenco cruzado surgen noticias que pueden servir como impulso anímico para precisamente desafiar a los albos.

Es que junto con la preocupación de volver a ganar en el Campeonato Nacional en la UC han tenido que manejar la ansiedad por lo que será la inauguración del Claro Arena, un hecho que ha sufrido contratiempos hasta los últimos días para poder albergar la vuelta del equipo estudiantil a su casa.

Sin embargo, dicha espera ya va llegando a su fin, y es que este viernes desde U Católica informaron que hay oficialización sobre el partido que estrenará el remodelado coloso de la precordillera.

✅ U Católica tiene rival, fecha y horario confirmado para inaugurar el Claro Arena

Tras el fallido intento por inaugurar el Claro Arena el pasado fin de semana ante Ñublense, en Universidad Católica apuntaban a su próximo encuentro como local en el campeonato para celebrar dicho hito.

Durante esta jornada, el cuadro precordillerano recibió la gran noticia de parte de la ANFP sobre la programación oficial para dicho encuentro, siendo el elegido el que recibirán a Unión Española el próximo 23 de agosto, desde las 20:00 horas de nuestro país.

📋 ¿Por qué se había retrasado la inauguración del Claro Arena?

La semana pasada, la DOM rechazó la solicitud de la UC para enfrentar a Ñublense en el Claro Arena por problemas en 40 estacionamientos que no cumplían las exigencias. Tras la observación, Cruzados solucionó dicho inconveniente y, tras una nueva inspección, se dio el visto bueno definitivo.

⏳ ¿Desde cuándo estaba cerrado San Carlos de Apoquindo?

El estadio inició su remodelación en 2022 y, aunque se planificaron inauguraciones para partidos ante Coquimbo, Ñublense y otros rivales, todas se aplazaron. Ahora, tras tres años, el club podrá reencontrarse con su gente en casa.

📅 ¿Cuándo es el próximo partido de U Católica?

⚔️ Rival: Universidad Católica

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

