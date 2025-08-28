Se frotan las manos en U Católica: la millonaria cifra que recibirán por la venta de Marcelino Núñez

Un chileno remecerá el mercado de pases de la Championship. Se trata de Marcelino Núñez, quien dejará el Norwich City para reforzar a su archirrival.

El futbolista chileno es uno de los grandes valores del equipo canario, pero de manera inesperada fichará por el Ipswich Town, que se encuentra en una reestructuración tras su descenso desde la Premier League la temporada pasada.

Si bien aún no se oficializa su traspaso, en Universidad Católica miran con atención, puesto que aún poseen el 15% del pase del volante de 25 años, por lo que recibirán una millonaria cifra si se concreta su fichaje.

🤑 Marcelino Núñez beneficiaría a U Católica

El inminente movimiento mantiene expectantes a los fanáticos en Inglaterra. Y es que Ipswich Town desembolsaría alrededor de 12 millones de euros a su clásico rival para quedarse con Marcelino Núñez.

De hacerse oficial el traspaso, Universidad Católica recibirá aproximadamente 2,1 millones de dólares, debido a que posee un porcentaje de la carta del jugador.

🤔 ¿Por qué Norwich City venderá a Marcelino a su clásico rival?

Según destapó el medio Inside Futbol, Marcelino Núñez rechazó dos ofertas de renovación con el Norwich City, elenco con el que finaliza contrato en junio de 2026.

Con ello, el seleccionado nacional podría negociar como agente libre en los próximos meses, pero para evitar aquello, los canarios se abrieron a su venta.

