Tomás Asta-Buruaga: Con "Chapita" se nos ocurrió ser pelotero y camillero, y fue una bonita experiencia

Tomás Asta-Buruaga, defensa de Universidad Católica, habló con el sitio oficial de Cruzados sobre su recuperación y también dio detalles sobre el notable gesto que tuvo junto con el capitán José Pedro Fuenzalida en el duelo ante Everton, ocupando los roles de camillero y pelotero, respectivamente.

"La idea es apoyar a mis compañeros lo máximo que yo pueda. Con 'Chapita' se nos ocurrió la idea de poder estar en ese compromiso; él de pelotero y yo de camillero, así que fue una bonita experiencia", explicó el defensor.

Asta-Buruaga ha estado fuera de las canchas desde comienzos de diciembre, cuando se lesionó en el duelo ante River Plate de Uruguay en la Copa Sudamericana. En ese plano, sostuvo que está trabajando con el cuerpo médico de La Franja para estar pronto de regreso.

"Me he sentido super bien. Vamos día a día, paso paso. El Cuerpo Médico me está llevando muy bien, así que espero estar pronto de vuelta en la cancha para apoyar a mis compañeros dentro de ella", aseguró.

El próximo desafío de Universidad Católica será el lunes, ante Palestino, en uno de los duelos pendientes del Campeonato Nacional.