Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad Católica

Tuvo interesantes minutos ante Colo Colo y se perfila como titular en la inauguración del Claro Arena

Los cruzados juegan ante U. Española en la inauguración de su remodelado estadio y ya planifican el armado de su equipo titular.

Foto: Photosport Tuvo interesantes minutos ante Colo Colo y se perfila como titular en la inauguración del Claro Arena
Felipe Rojas Davidson
Llévatelo:

Pura alegría hay en Universidad Católica luego de la goleada que le propinó a Colo Colo el pasado sábado por el Campeonato Nacional, resultado que llegó a tiempo para preparar su próximo desafío en la ansiada inauguración del Claro Arena, su remodelado estadio en San Carlos de Apoquindo. 

Con el triunfo sobre los albos en el Estadio Monumental la UC se enganchó nuevamente con los puestos de copas internacionales, una motivación importante para su próximo gran reto, enfrentar a Unión Española por la Fecha 21. 

Y en el equipo cruzado no quieren perder tiempo pensando en el duelo con los hispanos, por lo que ya comenzaron la planificación de dicho encuentro con lo que sería una importante novedad en el once titular. 

 Imagen foto_00000018

😮 La perla de U Católica que suma bonos para ser titular en el estreno del Claro Arena

Aunque fue de las grandes figuras ante Colo Colo con un doblete, Cristián Cuevas recibió una tarjeta amarilla que lo hará quedar fuera por suspensión del duelo ante Unión Española, una baja sensible para el técnico Daniel Garnero, que deberá mover las piezas en el elenco estudiantil. 

De acuerdo al sitio En Cancha, ante la baja del Cimbi Cuevas la idea en el cuerpo técnico encabezado por Garnero es recurrir al joven Leenhan Romero como titular, una de las perlas que tiene actualmente el club precordillerano. 

El citado portal indica que Garnero y sus colegas tienen bien evaluado a Romero, a quien con 18 años ven como una alternativa importante para este segundo semestre en el plantel. 

📊 Los números de Leenhan Romero en U Católica en 2025

⚽ Partidos jugados: 5

⏱️Minutos jugados: 146'

🏃‍♂️Partidos como titular: 0

📅 ¿Cuándo juega la UC?

⚔️ Rival: Unión Española

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: 20:00

🏟️ Estadio: Claro Arena

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de U Católica.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad Católica #Campeonato Nacional

Felipe Rojas Davidson

Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.
Más de Universidad Católica