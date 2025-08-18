Tuvo interesantes minutos ante Colo Colo y se perfila como titular en la inauguración del Claro Arena

Pura alegría hay en Universidad Católica luego de la goleada que le propinó a Colo Colo el pasado sábado por el Campeonato Nacional, resultado que llegó a tiempo para preparar su próximo desafío en la ansiada inauguración del Claro Arena, su remodelado estadio en San Carlos de Apoquindo.

Con el triunfo sobre los albos en el Estadio Monumental la UC se enganchó nuevamente con los puestos de copas internacionales, una motivación importante para su próximo gran reto, enfrentar a Unión Española por la Fecha 21.

Y en el equipo cruzado no quieren perder tiempo pensando en el duelo con los hispanos, por lo que ya comenzaron la planificación de dicho encuentro con lo que sería una importante novedad en el once titular.

😮 La perla de U Católica que suma bonos para ser titular en el estreno del Claro Arena

Aunque fue de las grandes figuras ante Colo Colo con un doblete, Cristián Cuevas recibió una tarjeta amarilla que lo hará quedar fuera por suspensión del duelo ante Unión Española, una baja sensible para el técnico Daniel Garnero, que deberá mover las piezas en el elenco estudiantil.

De acuerdo al sitio En Cancha, ante la baja del Cimbi Cuevas la idea en el cuerpo técnico encabezado por Garnero es recurrir al joven Leenhan Romero como titular, una de las perlas que tiene actualmente el club precordillerano.

El citado portal indica que Garnero y sus colegas tienen bien evaluado a Romero, a quien con 18 años ven como una alternativa importante para este segundo semestre en el plantel.

📊 Los números de Leenhan Romero en U Católica en 2025

⚽ Partidos jugados: 5

⏱️Minutos jugados: 146'

🏃‍♂️Partidos como titular: 0

📅 ¿Cuándo juega la UC?

⚔️ Rival: Unión Española

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: 20:00

🏟️ Estadio: Claro Arena

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de U Católica.