U Católica bajo la lupa: las denuncias que podrían traer consecuencias en su estreno en el Claro Arena

Universidad Católica vivió una fiesta el pasado sábado cuando derrotó por 2-0 a Unión Española en la gran inauguración del Claro Arena. Los cruzados abrieron las puertas de su nueva casa en una jornada marcada por los festejos.

Sin embargo, no todo terminó siendo alegría para los universitarios, puesto que el árbitro del partido, Rodrigo Carvajal, fue drástico y consignó algunos incidentes en el recinto precordillerano que podrían traer consecuencias a los dirigidos por Daniel Garnero.

🏟️ Las denuncias del informe arbitral contra U Católica

En primer lugar, el juez central del encuentro entre Universidad Católica y Unión Española denunció un retraso en el inicio del partido, el cual estaba previsto para las 20:00 horas.

El árbitro detalló en su informe que “el inicio del partido se retrasa en tres minutos” y explicó que esto “se debe a que ingresa un coro a entonar el himno del club local (Universidad Católica)”.

😮 No fue el único incidente reportado en el Claro Arena

Sin embargo, Carvajal también denunció que “una vez finalizado el encuentro ingresan niños al campo de juego, situación que no estaba autorizada”.

Si bien lo indicado por el árbitro en su informe no son aspectos graves, sí son sancionables por parte de la ANFP, por lo que Universidad Católica podría recibir una multa debido al ingreso de los menores al campo de juego tras el partido.

📅 ¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica volverá a saltar a la cancha este sábado 30 de agosto a las 17:30 horas cuando reciba a Cobresal en el Claro Arena.

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 17:30 horas

Estadio: Claro Arena

