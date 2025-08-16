U Católica barrió con Colo Colo y dejó a Almirón con un pie fuera

U Católica goleó por 4-1 a Colo Colo en el estadio Monumental, agudizó la crisis del Cacique y dejó al entrenador Jorge Almirón con un pie fuera del club.

La UC quedó en el sexto puesto con 30 puntos y se ilusiona con clasificar a una copa internacional.

⚽ Goles Colo Colo vs U Católica

Apenas 23 segundos se demoró U. Católica en abrir el marcador: centro desde la izquierda, pésima salida del arquero Fernando De Paul y Cristian Cuevas aprovechó para mandar la pelota al fondo del arco de Colo Colo.

Poco rato después, a los 12 minutos llegó el segundo tanto, obra de Tomás Asta-Buruaga, quien ganó un cabezazo y contó con la "colaboración" nuevamente del Tuto De Paul.

En los 33 cayó el tercero: Fernando Zampedri capitalizó un nuevo error de Fernando De Paul y dejó mudo al Monumental.

Antes del descanso llegó un descuento de Colo Colo: en los 43' Erick Wimeberg cerró una gran jugada de Lucas Cepeda y Javier Correa, los únicos rescatables del equipo en esta temporada.

El inicio del complemento fue un deja vu del primer tiempo: Cuevas nuevamente anotó en los 20 segundos y selló la goleada de los Cruzados.

Para peor, en los Albos salió lesionado Correa, nuevamente con un problema muscular, por lo que puede estar varias semanas fuera.

📋 Resumen Colo Colo vs U Católica

📊 Estadísticas Colo Colo vs U Católica