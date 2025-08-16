Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad Católica

U Católica barrió con Colo Colo y dejó a Almirón con un pie fuera

Tremenda actuación del equipo de Garnero.

Foto: Photosport U Católica barrió con Colo Colo y dejó a Almirón con un pie fuera
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

U Católica goleó por 4-1 a Colo Colo en el estadio Monumental, agudizó la crisis del Cacique y dejó al entrenador Jorge Almirón con un pie fuera del club.

La UC quedó en el sexto puesto con 30 puntos y se ilusiona con clasificar a una copa internacional.

⚽ Goles Colo Colo vs U Católica

Apenas 23 segundos se demoró U. Católica en abrir el marcador: centro desde la izquierda, pésima salida del arquero Fernando De Paul y Cristian Cuevas aprovechó para mandar la pelota al fondo del arco de Colo Colo.

Poco rato después, a los 12 minutos llegó el segundo tanto, obra de Tomás Asta-Buruaga, quien ganó un cabezazo y contó con la "colaboración" nuevamente del Tuto De Paul.

En los 33 cayó el tercero: Fernando Zampedri capitalizó un nuevo error de Fernando De Paul y dejó mudo al Monumental.

Antes del descanso llegó un descuento de Colo Colo: en los 43' Erick Wimeberg cerró una gran jugada de Lucas Cepeda y Javier Correa, los únicos rescatables del equipo en esta temporada.

El inicio del complemento fue un deja vu del primer tiempo: Cuevas nuevamente anotó en los 20 segundos y selló la goleada de los Cruzados.

Para peor, en los Albos salió lesionado Correa, nuevamente con un problema muscular, por lo que puede estar varias semanas fuera.

📋 Resumen Colo Colo vs U Católica

📊 Estadísticas Colo Colo vs U Católica

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad Católica #Colo Colo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad Católica