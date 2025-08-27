U Católica denuncia destrozos en el Claro Arena y envía potente mensaje a sus hinchas

El pasado sábado se vivió una fiesta en Universidad Católica. Luego de tres años de espera, los cruzados volvieron a su casa e inauguraron a lo grande el Claro Arena, en el triunfo por 2-0 sobre Unión Española.

Sin embargo, no todo fue alegría para los universitarios. Esto porque según denunció el propio club en sus redes sociales, se reportaron algunas butacas destruidas, por lo que la institución debió trabajar rápidamente para reparar los daños.

🏟️ U Católica denuncia destrucción de butacas en el Claro Arena

A través de su cuenta de X, Universidad Católica señaló que “seguimos felices y cómo no… si el sábado vivimos una fiesta hermosa en el estreno del Claro Arena, pero también hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar”.

“Es que después del primer partido en nuestra casa tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas destruyeron en la tribuna Mario Lepe bajo”, agregó.

🗣️ El llamado de U Católica a sus hinchas

En ese contexto, los cruzados hicieron un llamado a sus hinchas a cuidar las dependencias del Claro Arena en sus próximos partidos.

“El llamado para este sábado (y para siempre) es a cuidar entre todos nuestro nuevo estadio y vivir esta nueva forma de ver fútbol”, completaron.

📅 ¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica volverá a saltar a la cancha este sábado 30 de agosto a las 17:30 horas cuando reciba a Cobresal en el Claro Arena.

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 17:30 horas

Estadio: Claro Arena

