U Católica le da un bofetón a Unión Española de cara a su encuentro en el Claro Arena

U Católica ya tuvo su primer partido en el Claro Arena con el equipo femenino, pero el plato de fondo parece estar en el encuentro que sostendrán ante Unión Española en la Fecha 21 del Campeonato Nacional, donde pretenden practicamente llenar las tribunas del remodelado recinto en San Carlos de Apoquindo.

Los cruzados esperan un aforo completo con sus hinchas para este encuentro con la escuadra de colonia, a quienes les dieron un verdadero cachetazo con una noticia que no se veía venir.

Y es que en vísperas del partido, desde la UC informaron que solo contarán con público local, dándole un portazo a las intenciones que tenían en Unión por llevar a sus hinchas al Claro Arena.

▪️ ¿Por qué U Católica no permitirá hinchas visitantes en el Claro Arena?

A través de sus redes sociales, Cruzados informó que "Luego de que el partido de este sábado 23 de agosto entre Universidad Católica y Unión Española fuera calificado por la Delegacion Presidencial de la Región Metropolitana como un partido clase A, Cruzados ha tomado la decisión de no vender entradas a público visitante".

"Esto, entendiendo que éste será el primer partido en el Claro Arena, donde continuaremos con la puesta en marcha de los sistemas de control, ingresos y servicios. De esta manera, los equipos que operarán el recinto estarán plenamente enfocados en ofrecer la mejor experiencia posible a los asistentes para asegurar un acceso lo más expedito posible, brindando confort y seguridad a toda nuestra hinchada", explican entorno a su decisión.

⚽ ¿Cuánto aforo tendrá el Claro Arena para el UC vs Unión Española?

Se espera que haya aforo completo permitido para este encuentro entre la UC y Unión, es decir, alrededor de 20 mil espectadores en el Claro Arena.

📅 ¿Cuándo juega la UC?

⚔️ Rival: Unión Española

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: 20:00

🏟️ Estadio: Claro Arena

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

