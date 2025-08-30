Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad Católica

U Católica vuelve a abrazarse en el Claro Arena: reacciona a tiempo para derrotar a Cobresal

Los cruzados remontaron ante los mineros para quedarse con tres puntos vitales en su lucha por conseguir un cupo a copas internacionales.

Bastián Catalán
Universidad Católica volvió a abrazarse en el Claro Arena. Los cruzados remaron desde atrás para vencer a Cobresal por 2-1 y conseguir un importante triunfo en su lucha por conseguir un cupo a copas internacionales.

Con esta victoria, la UC sumó 36 puntos y se posicionó en el sexto lugar del Campeonato Nacional, desplazando a los mineros que se quedaron en el séptimo puesto con 32 unidades.

⚽ Los goles de U Católica vs Cobresal

Cobresal fue el primero en golpear. En el minuto 37 Diego Coelho recibió un pase en profundidad y definió de gran forma ante la salida de Vicente Bernedo para anotar la apertura de la cuenta.

Sin embargo, Universidad Católica no bajó los brazos y logró igualar en el complemento. En el minuto 49, tras una serie de rebotes, Branco Ampuerto anotó de cabeza el empate. Y sobre el final del encuentro, en un balón detenido, Diego Valencia decretó el 2-1 a favor de la UC.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U Católica?

Universidad Católica volverá a saltar a la cancha el fin de semana del 14 de septiembre cuando visite a Deportes Limache.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Cobresal?

Tras el parón por la fecha FIFA, Cobresal recibirá a Huachipato el fin de semana del 14 septiembre en el estadio El Cobre de El Salvador.

🗒️ Resumen U Católica vs Cobresal

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Universidad Católica #Cobresal #Campeonato Nacional

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
