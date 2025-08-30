U Católica vuelve a abrazarse en el Claro Arena: reacciona a tiempo para derrotar a Cobresal

Universidad Católica volvió a abrazarse en el Claro Arena. Los cruzados remaron desde atrás para vencer a Cobresal por 2-1 y conseguir un importante triunfo en su lucha por conseguir un cupo a copas internacionales.

Con esta victoria, la UC sumó 36 puntos y se posicionó en el sexto lugar del Campeonato Nacional, desplazando a los mineros que se quedaron en el séptimo puesto con 32 unidades.

⚽ Los goles de U Católica vs Cobresal

Cobresal fue el primero en golpear. En el minuto 37 Diego Coelho recibió un pase en profundidad y definió de gran forma ante la salida de Vicente Bernedo para anotar la apertura de la cuenta.

Sin embargo, Universidad Católica no bajó los brazos y logró igualar en el complemento. En el minuto 49, tras una serie de rebotes, Branco Ampuerto anotó de cabeza el empate. Y sobre el final del encuentro, en un balón detenido, Diego Valencia decretó el 2-1 a favor de la UC.