U Católica vuelve a abrazarse en el Claro Arena: reacciona a tiempo para derrotar a Cobresal
Los cruzados remontaron ante los mineros para quedarse con tres puntos vitales en su lucha por conseguir un cupo a copas internacionales.
Universidad Católica volvió a abrazarse en el Claro Arena. Los cruzados remaron desde atrás para vencer a Cobresal por 2-1 y conseguir un importante triunfo en su lucha por conseguir un cupo a copas internacionales.
Con esta victoria, la UC sumó 36 puntos y se posicionó en el sexto lugar del Campeonato Nacional, desplazando a los mineros que se quedaron en el séptimo puesto con 32 unidades.
⚽ Los goles de U Católica vs Cobresal
Cobresal fue el primero en golpear. En el minuto 37 Diego Coelho recibió un pase en profundidad y definió de gran forma ante la salida de Vicente Bernedo para anotar la apertura de la cuenta.
Sin embargo, Universidad Católica no bajó los brazos y logró igualar en el complemento. En el minuto 49, tras una serie de rebotes, Branco Ampuerto anotó de cabeza el empate. Y sobre el final del encuentro, en un balón detenido, Diego Valencia decretó el 2-1 a favor de la UC.
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U Católica?
Universidad Católica volverá a saltar a la cancha el fin de semana del 14 de septiembre cuando visite a Deportes Limache.
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Cobresal?
Tras el parón por la fecha FIFA, Cobresal recibirá a Huachipato el fin de semana del 14 septiembre en el estadio El Cobre de El Salvador.
