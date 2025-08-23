U Católica vuelve a su casa: La formación cruzada para su reestreno en San Carlos de Apoquindo

Universidad Católica está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su historia. Este sábado a las 20:00 horas, los cruzados se estrenarán en su renovado estadio frente a Unión Española, marcando el fin a tres años de espera para jugar en su hogar en San Carlos de Apoquindo.

Para la ocasión, Daniel Garnero preparó a sus mejores hombres, pero la principal novedad será la inclusión de Alfred Canales como improvisado "10", quien reemplazará a Cristián Cuevas que fue suspendido por acumulación de amarillas.

El equipo femenino de la UC en su estreno en el Claro Arena. Foto: Photosport.

⚪🔵 La formación confirmada para hacer historia

Con la ausencia del Cimbi que fue la figura del clásico ante Colo Colo, Daniel Garnero ya tiene definida la alineación que marcará el regreso de la UC al Claro Arena.

La formación para enfrentar a Unión Española será con: Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Alfred Canales en el mediocampo; mientras que el ataque estará compuesto por Diego Corral, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de que el juvenil Leenhan Romero pudiera ingresar a último minuto, todo indica que Garnero apostará por la experiencia de Canales para enfrentar este compromiso tan especial.

🥳❌ La oportunidad hispana de arruinar la fiesta

Unión Española no llega como simple invitado a la inauguración. Los dirigidos por Miguel Ramírez necesitan despertar urgentemente de una campaña irregular que los tiene en la zona de descenso.

Pablo Aránguiz será la carta de gol visitante, un mediocampista que ha mostrado destellos de calidad en momentos críticos y que podría ser determinante para cambiar la historia del conjunto hispano.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica vs Unión Española?

🗓 Fecha: Sábado 23 de agosto.

🕗 Hora: 20:00 horas.

🏟 Estadio: Claro Arena, Las Condes.

En Al Aire Libre podrás seguir el minuto a minuto del partido y enterarte de todos los detalles del reestreno del a UC en el fortín cruzado.