Yamil Asad se despidió de la UC: "Les deseo lo mejor, de corazón"

El mediocampista argentino Yamil Asad no seguirá en Universidad Católica de cara a la temporada 2023. Así lo comunicó al menos en sus redes sociales, donde se despidió del elenco cruzado con sentidas palabras.



"Gracias Cruzados. Solo palabras de agradecimiento a un hermoso club, a toda su gente que me trató con mucho cariño y respeto siempre, gracias", escribió el volante de 27 años que había llegado en febrero a San Carlos.



El "Turquito", que había llegado a la UC proveniente del DC United de la MLS, prosiguió: "A mis compañeros por su recibimiento y el apoyo que me dieron, a cada uno de ellos gracias! Les deseo lo mejor, de corazón!".



Asad jugó sólo 13 partidos defendiendo a La Franja, anotando un recordado gol ante Unión Española que significó un importantísimo triunfo 2-1 para los suyos, que a la postre les permitió asegurar su presencia en Copa Sudamericana para la próxima temporada.



De la mano de Ariel Holan, el jugador tuvo más minutos en cancha de cara al fin de la temporada, en los últimos seis partidos del Campeonato. Esto, tras haber estado fuera de las citaciones en 11 de 15 compromisos entre el primer y segundo semestre.



Lo anterior se puede explicar, en parte, por el comentado accidente automovilístico que protagonizó en el mes de marzo. En esa oportunidad, Asad colisionó contra otro vehículo, dejando un saldo de tres heridos de diversa consideración. Eventualmente, se dio a conocer que el deportista circulaba en estado de ebriedad.

