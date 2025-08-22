Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el US Open 2025

Alejandro Tabilo enfrentará a uno de los mejores jugadores del mundo.

Foto: Photosport Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el US Open 2025
Luís Felipe Labrín
Alejandro Tabilo enfrenta el cuadro principal del US Open tras recibir entrada directa y enfrentará su mayor desafío ante el alemán top 3 del mundo Alexander Zverev.

🎾 ¿Contra quién jugará Alejandro Tabilo en primera ronda del US Open?

Alejandro Tabilo (126° del mundo) enfrentará al alemán Alexander Zverev (3°) en la primera ronda del US Open 2025 este domingo 24 de agosto. El tenista chileno tendrá la difícil misión de medirse ante uno de los mejores jugadores del mundo en el último Grand Slam de la temporada.

Ambos jugadores tienen un historial de 1-0 a favor de Zverev en sus enfrentamientos directos. El alemán se impuso en su único duelo previo en las semifinales de Roma 2024 con parciales de 7-6(5), 6-4 y 6-2, aunque Tabilo demostró un gran nivel en ese encuentro que lo catapultó a la elite del tenis.

El germano llega en buen momento tras alcanzar las semifinales en los recientes Masters 1000 de Toronto y Cincinnati. Zverev es un jugador que se siente cómodo en las canchas rápidas americanas y fue finalista del US Open en 2020.

⏰ ¿Cuándo y a qué hora juegan Tabilo vs Zverev en el US Open?

Alejandro Tabilo y Alexander Zverev se enfrentan este domingo 24 de agosto en una cancha por confirmar del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

  • 📅 Fecha: Lunes 25 de agosto

  • ⏰ Hora: Por confirmar (horario de Chile)

  • 🏟 Estadio: USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York

El ganador de este duelo se enfrentará en segunda ronda al vencedor del encuentro entre el español Roberto Bautista Agut (47°) y el británico Jacob Fearnley (59°).

📺 ¿Dónde ver en vivo Tabilo vs Zverev en el US Open?

  • 📺 TV: ESPN para toda Latinoamérica

  • 💻 Streaming: Disney+ Premium

  • 📲 Cobertura completa: Sigue toda la actualidad de Alejandro Tabilo en el US Open a través de Al Aire Libre

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
