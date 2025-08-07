Alejandro Tabilo vs Roman Safiullin en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el Masters 1000 de Cincinnati

Alejandro Tabilo regresa al circuito ATP tras más de dos meses de inactividad por una lesión abdominal y enfrentará su primer gran desafío ante el ruso.

🎾 ¿Contra quién jugará Alejandro Tabilo en primera ronda de Cincinnati?

Alejandro Tabilo (104° del mundo) enfrentará al ruso Roman Safiullin (82°) en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati este jueves 7 de agosto. El tenista chileno regresa al circuito ATP tras acceder al torneo debido a las bajas de varios jugadores, incluyendo la notable ausencia de Novak Djokovic.

Ambos jugadores tienen un historial de 1-0 a favor del ruso. Safiullin se impuso en su único enfrentamiento en los Juegos Olímpicos de París 2024 con parciales de 6-4 y 6-4. El chileno buscará tomarse revancha en esta ocasión en canchas duras americanas.

El ruso llega con ritmo de competencia tras participar recientemente en el Masters de Toronto, donde cayó en segunda ronda ante Casper Ruud. Safiullin es un jugador sólido que ocupa la posición 82 del ranking ATP y cuyo mejor ranking fue el puesto 36 alcanzado en enero de 2024.

⏰ ¿Cuándo y a qué hora juegan Tabilo vs Safiullin en Cincinnati?

Alejandro Tabilo y Roman Safiullin se enfrentan este jueves 7 de agosto en el segundo turno de la Champions Court del Lindner Family Tennis Center, una vez que finalice el partido de Nicolás Jarry contra Pedro Martínez que comenzará a las 11:00 horas de Chile.

📅 Fecha: Jueves 7 de agosto

⏰ Hora: A continuación del duelo de Jarry (segundo turno)

🏟 Estadio: Champions Court, Cincinnati

El ganador de este duelo se enfrentará en segunda ronda al danés Holger Rune (9°), quien quedó libre como cabeza de serie del torneo.

📺 ¿Dónde ver en vivo Tabilo vs Safiullin en Cincinnati?