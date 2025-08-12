El drama de un experimentado tenista mete a Alejandro Tabilo directo al US Open

A partir de la próxima semana el circuito ATP se empapará con el US Open 2025, el último Grand Slam de esta temporada tenística y que promete tener encuentros de calidad como suele ser en el último tiempo.

Para este certamen en tierras estadounidenses habrá participación de chilenos con Nicolás Jarry (100° de la ATP), Cristian Garin (121°), Tomás Barrios (131°) y Alejandro Tabilo (103°), este último quien confirmó una gran noticia de cara a este torneo.

🎾 Tabilo se mete por la ventana al cuadro principal del US Open

Aunque la posibilidad venía asomando desde hace ya varios días, finalmente se confirmó este martes que Tabilo logró meterse al cuadro principal del US Open, lo que hará que evite la siempre difícil qualy del torneo.

El nacido en Canadá se encontraba a la espera de alguna baja de uno de los confirmados en la lista del cuadro principal del Grand Slam norteamericano, lo que terminó por ocurrir en las últimas horas.

😄 ¿Qué baja provocó que Tabilo entre directo al US Open?

Esta jornada se anunció que finalmente el experimentado tenista búlgaro Grigor Dimitrov (21° de la ATP) quedó fuera del US Open por una molestia muscular que arrastra desde los octavos de final de Wimbledon, lesión de la cual no logró recuperarse a tiempo para jugar el gran torneo en Estados Unidos.

🇨🇱 ¿Qué chilenos jugarán el US Open?

Tanto Tabilo como Nicolás Jarry jugarán el cuadro principal del US Open 2025, mientras que Cristian Garin y Tomás Barrios deberán hacerlo desde la fase de clasificaciones.

🥎 ¿Cuándo comienza el US Open?

El US Open se jugará a partir del próximo 18 de agosto, aunque la qualy arranca desde este fin de semana del sábado 16.

📎 ¿Dónde saber más sobre Jarry, Tabilo, Garin y Barrios?

Para saber más de Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.