Tabilo eliminado en Cancún: lo que pasó y cómo afecta su ranking

Alejandro Tabilo no pudo mantener el impulso de su primera victoria en dos meses y cayó eliminado en segunda ronda del Challenger de Cancún ante el argentino Thiago Tirante por parciales de 6-2 y 6-4.

😔 ¿Cómo fue el partido que eliminó a Tabilo?

El tenista chileno de 28 años mostró una versión muy diferente a la que había desplegado apenas horas antes en su debut triunfal. Tirante, número 135° del mundo, dominó las acciones desde el primer set para imponerse en sets corridos ante el 103° del ranking ATP.

Las estadísticas del encuentro reflejaron la superioridad del argentino, quien logró convertir 4 de 6 oportunidades de quiebre, mientras que Tabilo solo pudo concretar 1 de 5 puntos de ruptura. El trasandino sumó 59 puntos contra 47 del chileno, evidenciando un control total del partido.

La derrota fue especialmente dolorosa para "Jano", considerando que había vencido a Tirante en su único enfrentamiento previo en 2022 durante las clasificatorias del ATP de Córdoba.

📉 ¿Qué significa la eliminación de Tabilo para su ranking?

La temprana salida en México mantiene a Tabilo en una delicada situación en el circuito. Actualmente ubicado en el puesto 103° del ranking ATP, el chileno suma solo 5 victorias contra 12 derrotas en lo que va de 2025.

La eliminación en segunda ronda del Challenger de Cancún limita significativamente la recuperación de puntos que necesita el zurdo para volver al Top 100. Según el ranking en vivo, Tabilo se mantiene en el puesto 124°, perdiendo 92 unidades tras su participación en México.

🗓️ ¿Cuál es el panorama de Tabilo para el US Open?

A pesar de la eliminación, Tabilo mantiene asegurada su participación directa en el cuadro principal del US Open. Sin embargo, esta nueva derrota genera dudas sobre su forma física y mental de cara al último Grand Slam del año.

El tenista nacional había regresado al circuito tras dos meses de inactividad por una lesión abdominal que lo obligó a perderse Wimbledon. Su participación en Cincinnati la semana pasada también terminó en primera ronda ante el ruso Roman Safiullin.

La presión ahora se centra en recuperar confianza antes de Nueva York, donde buscará su mejor resultado en un Grand Slam tras las dificultades que ha enfrentado durante esta temporada 2025.

