Tabilo lidera el alza: así está el ranking ATP de los chilenos antes de Copa Davis
Tabilo y el resto del equipo de Copa Davis mostró una recuperación en el ranking ATP
Con el US Open en desarrollo, el ATP publicó su ranking semana y los tenistas chilenos tuvieron buenas noticias, al menos todos los que componen el equipo de Copa Davis.
Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios Vera registraron alzas en el listado mundial, nada muy significativo. Pero alentador después de dos semanas a la baja y con la serie de Copa Davis ante Luxemburgo a la vuelta de la esquina.
El alza más significativa fue el de Tabilo, quien poco a poco está retomando el ritmo de competencia y debe enfrentar un durísimo rival en el US Open.
🥇¿Quién es el número uno de Chile en el ranking ATP?
Sigue liderado a la armada chilena Nicolás Jarry. La Torre de Vitacura es la raqueta número uno de Chile y se ubica en el lugar 102 del ranking ATP.
Este es el ranking de todos los chilenos:
⬆️102 Nicolás Jarry (+1)
⬆️122 Alejandro Tabilo (+4)
⬆️126 Cristian Garin (+1)
⬆️134 Tomás Barrios Vera (+1)
⬇️272 Matías Soto (-21)
📆¿Cuándo juega Tabilo en el US Open?
Alejandro Tabilo debuta este martes 26 de agosto en el US Open enfrentando al alemán Alexander Zverev (3° ATP)
📺¿Quién transmite a Tabilo en el US Open?
El US Open es transmitido de forma exclusiva por ESPN en Chile. También puedes verlo a través de la plataforma de streaming Disney+.
📊Así está el Top Ten del ranking ATP
- 🟰 Jannik Sinner 🇮🇹
- 🟰 Carlos Alcaraz 🇪🇸
- 🟰 Alexander Zverev 🇩🇪
- 🟰 Taylo Fritz 🇺🇸
- 🟰 Jack Draper 🇬🇧
- 🟰Ben Shelton 🇺🇸
- 🟰Novak Djokovic 🇷🇸
- 🟰 Alex de Miñaur 🇦🇺
- 🟰 Karen Kachanov 🇷🇺
- 🟰Lorenzo Musetti 🇮🇹