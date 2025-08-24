Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Alejandro Tabilo

Tabilo lidera el alza: así está el ranking ATP de los chilenos antes de Copa Davis

Tabilo y el resto del equipo de Copa Davis mostró una recuperación en el ranking ATP

Foto: Photosport Tabilo lidera el alza: así está el ranking ATP de los chilenos antes de Copa Davis
Oscar Buch Guzmán
Con el US Open en desarrollo, el ATP publicó su ranking semana y los tenistas chilenos tuvieron buenas noticias, al menos todos los que componen el equipo de Copa Davis.

Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios Vera registraron alzas en el listado mundial, nada muy significativo. Pero alentador después de dos semanas a la baja y con la serie de Copa Davis ante Luxemburgo a la vuelta de la esquina.

El alza más significativa fue el de Tabilo, quien poco a poco está retomando el ritmo de competencia y debe enfrentar un durísimo rival en el US Open.

🥇¿Quién es el número uno de Chile en el ranking ATP?

Sigue liderado a la armada chilena Nicolás Jarry. La Torre de Vitacura es la raqueta número uno de Chile y se ubica en el lugar 102 del ranking ATP.

Este es el ranking de todos los chilenos:

⬆️102 Nicolás Jarry (+1)

⬆️122 Alejandro Tabilo (+4)

⬆️126 Cristian Garin (+1)

⬆️134 Tomás Barrios Vera (+1)

⬇️272 Matías Soto (-21)

📆¿Cuándo juega Tabilo en el US Open?

Alejandro Tabilo debuta este martes 26 de agosto en el US Open enfrentando al alemán Alexander Zverev (3° ATP)

📺¿Quién transmite a Tabilo en el US Open?

El US Open es transmitido de forma exclusiva por ESPN en Chile. También puedes verlo a través de la plataforma de streaming Disney+. 

📊Así está el Top Ten del ranking ATP

  1. 🟰 Jannik Sinner 🇮🇹
  2. 🟰 Carlos Alcaraz 🇪🇸
  3. 🟰 Alexander Zverev 🇩🇪
  4. 🟰 Taylo Fritz 🇺🇸
  5. 🟰 Jack Draper 🇬🇧
  6. 🟰Ben Shelton 🇺🇸 
  7. 🟰Novak Djokovic 🇷🇸
  8. 🟰 Alex de Miñaur 🇦🇺
  9. 🟰 Karen Kachanov 🇷🇺
  10. 🟰Lorenzo Musetti 🇮🇹 
Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
