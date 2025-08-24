Tabilo lidera el alza: así está el ranking ATP de los chilenos antes de Copa Davis

Con el US Open en desarrollo, el ATP publicó su ranking semana y los tenistas chilenos tuvieron buenas noticias, al menos todos los que componen el equipo de Copa Davis.

Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios Vera registraron alzas en el listado mundial, nada muy significativo. Pero alentador después de dos semanas a la baja y con la serie de Copa Davis ante Luxemburgo a la vuelta de la esquina.

El alza más significativa fue el de Tabilo, quien poco a poco está retomando el ritmo de competencia y debe enfrentar un durísimo rival en el US Open.

🥇¿Quién es el número uno de Chile en el ranking ATP?

Sigue liderado a la armada chilena Nicolás Jarry. La Torre de Vitacura es la raqueta número uno de Chile y se ubica en el lugar 102 del ranking ATP.

Este es el ranking de todos los chilenos:

⬆️102 Nicolás Jarry (+1)

⬆️122 Alejandro Tabilo (+4)

⬆️126 Cristian Garin (+1)

⬆️134 Tomás Barrios Vera (+1)

⬇️272 Matías Soto (-21)

📆¿Cuándo juega Tabilo en el US Open?

Alejandro Tabilo debuta este martes 26 de agosto en el US Open enfrentando al alemán Alexander Zverev (3° ATP)

📺¿Quién transmite a Tabilo en el US Open?

El US Open es transmitido de forma exclusiva por ESPN en Chile. También puedes verlo a través de la plataforma de streaming Disney+.

📊Así está el Top Ten del ranking ATP