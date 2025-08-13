Tabilo sonríe previo a su debut en Cancún: el millonario premio que ya tiene asegurado

Alejandro Tabilo (103 ranking ATP) ya está de vuelta. Después de varias semanas apartado de las canchas por una lesión que lo obligó a perderse importantes torneos, el tenista chileno regresó a las canchas en el Masters de Cincinnati, competencia en la que se despidió en primera ronda tras caer ante el ruso Roman Safiullin.

Sin embargo, la raqueta nacional quiere dar vuelta rápidamente la página y ya está enfocado en su próximo desafío: el Challenger de Cancún, en el que debutará este miércoles 13 de agosto enfrentando al italiano Francesco Passaro.

Si bien aún no hace su estreno en el torneo mexicano, 'Jano' ya aseguró un millonario premio, el cual podría aumentar significativamente si consigue avanzar en territorio azteca.

🎾 ¿Contra quién debuta Tabilo en el Challenger de Cancún?

Alejandro Tabilo debuta este miércoles 13 de agosto ante el tenista italiano Francesco Passaro en la primera ronda del Challenger de Cancún. Como sexto cabeza de serie del torneo, el chileno parte como favorito en este encuentro.

💰 ¿Cuánto dinero tiene garantizado Alejandro Tabilo por participar?

Alejandro Tabilo ya tiene asegurados 2.085 dólares (aproximadamente 2 millones de pesos chilenos) como premio base por disputar la primera ronda del Challenger de Cancún. Esta cantidad se deposita automáticamente sin importar el resultado de su debut ante Francesco Passaro.

📈 ¿Cómo aumentan los premios por cada ronda superada?

El sistema de premios del Challenger de Cancún ofrece un incremento progresivo por cada ronda superada. Si Tabilo logra avanzar, sus ganancias se multiplicarán significativamente hasta llegar a un máximo de 30.700 dólares si conquista el título.

Primera ronda: 2.85 dólares | 2 millones de pesos chilenos

2.85 dólares | 2 millones de pesos chilenos Segunda ronda: 2.210 dólares | 2,1 millones de pesos chilenos

2.210 dólares | 2,1 millones de pesos chilenos Octavos de final: 3.690 dólares | 3,5 millones de pesos chilenos

3.690 dólares | 3,5 millones de pesos chilenos Cuartos de final: 6.225 dólares | 5,9 millones de pesos chilenos

6.225 dólares | 5,9 millones de pesos chilenos Semifinal: 10.680 dólares | 10 millones de pesos chilenos

10.680 dólares | 10 millones de pesos chilenos Final: 18.120 dólares | 17,2 millones de pesos chilenos

18.120 dólares | 17,2 millones de pesos chilenos Campeón: 30.700 dólares | 19 millones de pesos chilenos

🏥 ¿Por qué estuvo alejado Tabilo de las canchas?

Alejandro Tabilo estuvo varias semanas fuera de competencia debido a una lesión que lo obligó a cancelar su participación en múltiples torneos. Su último partido oficial fue la derrota en primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

🎯 ¿Cuál es los objetivos de Tabilo en Cancún?

El principal objetivo de Alejandro Tabilo en el Challenger de Cancún es recuperar el ritmo competitivo tras su período de inactividad por lesión. 'Jano' busca sumar puntos y confianza para los próximos torneos importantes del calendario.

📅 ¿Cuándo juega Tabilo en Cancún?

Alejandro Tabilo juega este miércoles 13 de agosto frente al italiano Francesco Passaro por la primera ronda del Challenger de Cancún.

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

🕕 Hora: 17:10*

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Alejandro Tabilo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Alejandro Tabilo.