Tabilo sufrió dolorosa caída en su regreso a las canchas: el chileno se despidió de Cincinnati

El tenis chileno tuvo una jornada triste en Estados Unidos. Alejandro Tabilo (104º ranking ATP), quien regresó a las canchas este jueves, no pudo ente el ruso Roman Safiullin (89º) y se despidió en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

De esta forma, ‘Jano’ se sumó a Nicolás Jarry, quien horas antes sucumbió frente al español Pedro Martínez (68º) y consumó una amarga eliminación en el torneo norteamericano.

🎾 ¿Cómo fue la derrota de Tabilo en Cincinnati?

Alejandro Tabilo se mostró sólido con su servicio en los primeros juegos del partido, sin embargo, el tenista ruso consiguió un quiebre en el octavo juego, el cual fue suficiente para quedarse con el primer set por 6-3.

En la segunda manga, Safiullin rompió el servicio del nacional en el tercer juego y dominó las acciones gracias a la ventaja a su favor. Luego, gracias a otro rompimiento en el noveno game, terminó por sellar su victoria con otro 6-3.

📊 ¿Cómo queda Tabilo en el ranking ATP?

Pese a la derrota, Alejandro Tabilo subió un lugar en el ranking live de la ATP, ubicándose en el puesto 103º, por lo que continúa con opciones de meterse al top 100 en sus próximos desafíos.

📅 ¿Qué sigue para Tabilo en el circuito ATP?

El próximo desafío para Alejandro Tabilo será el Challenger de Cancún, el que se disputará entre el 12 y 17 de agosto en tierras mexicanas.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Alejandro Tabilo?

