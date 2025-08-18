Cristian Garín avanza en la qualy del US Open tras duro estreno

Cristian Garín dio el primer paso en su objetivo de entrar al cuadro principal del US Open. El tenista nacional logró una trabajada victoria ante el japonés Yosuke Watanuki, número 148 del ranking mundial, en un partido que se extendió por más de una hora y media en la cancha de Flushing Meadows.

Con este resultado, Gago sigue en carrera y ahora espera rival para la segunda ronda de la qualy del último Grand Slam del año.

🎾 ¿Cómo ganó Cristián Garín a Yosuke Watanuki?

El chileno se mostró sólido desde el arranque y aprovechó un quiebre clave en el quinto juego para quedarse con el primer set por 6-4. Su derecha marcó la diferencia frente al nipón, que no encontró respuestas en ese tramo del encuentro.

🇨🇱 ¿Qué pasó en el segundo set del partido?

Aunque Garín comenzó con un break en el inicio, Watanuki reaccionó y recuperó la desventaja en el séptimo game. Sin embargo, el nacional logró otro rompimiento decisivo y cerró nuevamente 6-4, asegurando su paso a la segunda fase de la clasificación.

Garín sigue en carrera en el US Open. Foto: Imago

🔜 ¿Quién será el próximo rival de Garín en el US Open?

El siguiente escollo de Garín saldrá del duelo entre el argentino Marco Trungelliti y el estadounidense Christopher Eubanks. El partido se jugará el miércoles, en horario aún por definir.

📲 ¿Dónde seguir las novedades del tenis chileno?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades del tenis chileno.