Chilenos

Cristian Garín avanza en la qualy del US Open tras duro estreno

El chileno Cristian Garín debutó con triunfo en la primera ronda de la qualy del US Open, tras superar al japonés Yosuke Watanuki en un exigente duelo en Nueva York.

Foto: Imago Cristian Garín avanza en la qualy del US Open tras duro estreno
Sebastián Díaz Iturrieta
Cristian Garín dio el primer paso en su objetivo de entrar al cuadro principal del US Open. El tenista nacional logró una trabajada victoria ante el japonés Yosuke Watanuki, número 148 del ranking mundial, en un partido que se extendió por más de una hora y media en la cancha de Flushing Meadows.

Con este resultado, Gago sigue en carrera y ahora espera rival para la segunda ronda de la qualy del último Grand Slam del año.

🎾 ¿Cómo ganó Cristián Garín a Yosuke Watanuki?

El chileno se mostró sólido desde el arranque y aprovechó un quiebre clave en el quinto juego para quedarse con el primer set por 6-4. Su derecha marcó la diferencia frente al nipón, que no encontró respuestas en ese tramo del encuentro.

🇨🇱 ¿Qué pasó en el segundo set del partido?

Aunque Garín comenzó con un break en el inicio, Watanuki reaccionó y recuperó la desventaja en el séptimo game. Sin embargo, el nacional logró otro rompimiento decisivo y cerró nuevamente 6-4, asegurando su paso a la segunda fase de la clasificación.

Imagen foto_00000001
Garín sigue en carrera en el US Open. Foto: Imago

🔜 ¿Quién será el próximo rival de Garín en el US Open?

El siguiente escollo de Garín saldrá del duelo entre el argentino Marco Trungelliti y el estadounidense Christopher Eubanks. El partido se jugará el miércoles, en horario aún por definir.

Temas #Deportes #Tenis #Tenis #Chilenos #Cristian Garin

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
