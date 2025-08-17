Increíble tropiezo: Tabilo eliminado por el 663° del mundo

Alejandro Tabilo no pudo superar la qualy del ATP 250 de Winston-Salem y sufrió una dura derrota frente al indio Dhakshineswar Suresh (663° del ranking), quien se impuso por 1-6, 7-6 y 6-3. El chileno, que ocupa el puesto 103 de la ATP, quedó eliminado en la ronda final de clasificaciones, pero ya piensa en su próximo gran desafío: el US Open.

🎾 ¿Cómo fue la derrota de Alejandro Tabilo en Winston-Salem?

El chileno comenzó con un sólido primer set por 6-1, pero el indio reaccionó y se quedó con el segundo en un estrecho 7-6. En el tercero, Suresh aprovechó su momento y cerró el partido con un 6-3, dejando a Tabilo fuera del cuadro principal.

🇨🇱 ¿Qué significa esta caída para Tabilo en el ranking ATP?

La derrota no le permitirá sumar puntos en Winston-Salem, pero se mantiene dentro del Top 110 del mundo. La buena, es que no deberá competir en la qualy del US Open, su próximo desafío inmediato.

🗽 ¿Cuál es el próximo torneo de Alejandro Tabilo?

El próximo gran objetivo del chileno será el US Open 2025, donde accedió al cuadro principal y que deberá avanzar en un torneo que reúne a las mejores raquetas del planeta. Además de tratar de mejorar su nivel y ránking.

📊 ¿Qué balance deja el partido de Tabilo?

Si bien mostró un buen nivel en el inicio, la irregularidad en momentos claves le pasó la cuenta. El propio resultado refleja esa montaña rusa: 6-1, 6-7, 3-6 ante un rival proveniente de una invitación especial (wild card).

