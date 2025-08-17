Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos

Nicolas Jarry cayó en Winston-Salem y ya piensa en el US Open

El tenista chileno Nicolás Jarry perdió en la primera ronda del ATP 250 de Winston-Salem y ahora se concentra en su próximo desafío: el US Open en Nueva York.

Foto: Photosport Nicolas Jarry cayó en Winston-Salem y ya piensa en el US Open
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

El chileno Nicolás Jarry no pudo superar su estreno en el ATP 250 de Winston-Salem, en Estados Unidos. El número 100 del ranking mundial sufrió una derrota en sets corridos ante el polaco Kamil Majchrzak (88°), despidiéndose tempranamente del torneo.

Ahora, el Príncipe pone todas sus energías en el US Open, último Grand Slam de la temporada.

🎾 ¿Cómo fue el partido de Nicolás Jarry ante Majchrzak?

Jarry luchó durante una hora y 41 minutos, pero terminó cayendo por 7-6(6) y 6-4. El polaco fue más sólido en los momentos clave y cerró el duelo sin darle chances al chileno.

📊 ¿Qué viene ahora para Nicolás Jarry?

El nacional viajará a Nueva York para disputar el cuadro principal del US Open 2025, donde buscará revancha y sumar puntos clave en el ranking ATP.

🏆 ¿Quién será el próximo rival de Majchrzak?

El polaco enfrentará al portugués Nuno Borges (38°) en la siguiente ronda, rival que entró directamente como séptimo sembrado del torneo.

Imagen foto_00000003                                 No ha sido una buena temporada para Jarry. Photosport

🇨🇱 ¿Qué significa esta derrota para Jarry?

Si bien la eliminación es un golpe, Jarry sigue con confianza de cara al US Open. Su objetivo principal es avanzar lo más posible en Nueva York, torneo que reúne a las mejores raquetas del mundo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades del tenis chileno?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Nicolás Jarry y del tenis chileno.

Temas #Deportes #Tenis #Tenis #Chilenos #Nicolás Jarry

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Chilenos