Nicolas Jarry cayó en Winston-Salem y ya piensa en el US Open

El chileno Nicolás Jarry no pudo superar su estreno en el ATP 250 de Winston-Salem, en Estados Unidos. El número 100 del ranking mundial sufrió una derrota en sets corridos ante el polaco Kamil Majchrzak (88°), despidiéndose tempranamente del torneo.

Ahora, el Príncipe pone todas sus energías en el US Open, último Grand Slam de la temporada.

🎾 ¿Cómo fue el partido de Nicolás Jarry ante Majchrzak?

Jarry luchó durante una hora y 41 minutos, pero terminó cayendo por 7-6(6) y 6-4. El polaco fue más sólido en los momentos clave y cerró el duelo sin darle chances al chileno.

📊 ¿Qué viene ahora para Nicolás Jarry?

El nacional viajará a Nueva York para disputar el cuadro principal del US Open 2025, donde buscará revancha y sumar puntos clave en el ranking ATP.

🏆 ¿Quién será el próximo rival de Majchrzak?

El polaco enfrentará al portugués Nuno Borges (38°) en la siguiente ronda, rival que entró directamente como séptimo sembrado del torneo.

No ha sido una buena temporada para Jarry. Photosport

🇨🇱 ¿Qué significa esta derrota para Jarry?

Si bien la eliminación es un golpe, Jarry sigue con confianza de cara al US Open. Su objetivo principal es avanzar lo más posible en Nueva York, torneo que reúne a las mejores raquetas del mundo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades del tenis chileno?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Nicolás Jarry y del tenis chileno.