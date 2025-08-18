Todos los chilenos fuera de la élite antes del US Open: así está el ranking ATP

Después de dos semanas se volvió a publicar el ranking ATP y no trae las mejores noticias para los tenistas chilenos.

Tras una pésima performance en los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, a lo que hay que sumarles una corta estadía en Winston Salem y los challengers de Cancún y Barranquilla, todos los tenistas nacionales sufrieron una baja considerable en el listado mundial.

Este lunes 18 de agosto ninguno de los créditos locales, Jarry, Tabilo o Garin, están entre los mejores 100 del ATP

🥇¿Quién es el número uno de Chile en el ranking ATP?

La raqueta número uno de Chile sigue siendo Nicolás Jarry, ubicándose en el lugar 103 del ranking ATP.

Así están ranqueados los chilenos:

⬇️103 Nicolás Jarry (-3)

⬇️126 Alejandro Tabilo (-23)

⬇️127 Cristian Garin (-6)

⬇️135 Tomás Barrios Vera (-4)

⬇️253 Matías Soto (-1)

📆¿Dónde jugarán Jarry, Tabilo y Garin?

Con Alejandro Tabilo y Nicolas Jarry eliminados en Winston Salem, ellos no tendrán acción esta semana y se guardan para el cuadro principal del US Open.

Por su parte, Cristian Garin comienza a jugar este lunes la qualy del US Open frente al japonés Yosuke Watanuki (148°)

Barrios Vera también estará en jugando esta clasificatoria esta semana. El nacional enfrentará mañan al libanés Benjamín Hassan (196°).

📊Así está el Top Ten del ranking ATP