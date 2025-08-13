Tomás Barrios dio un PALIZA a su rival y sueña con un título antes del US Open

El tenista chileno Tomás Barrios sigue escribiendo páginas positivas en su temporada 2025 tras avanzar a los cuartos de final del Challenger de Barranquilla con una performance que dejó boquiabiertos a los fanáticos del tenis en Colombia.

🔥 ¿Cómo fue la paliza de Barrios al local Andrés Andrade?

El chillanejo no tuvo piedad con el ecuatoriano Andrés Andrade y se lo llevó puesto por parciales de 6-2 y 6-1 en poco más de una hora de juego. Una verdadera exhibición de tenis que tiene al chillanejo soñando con volver al top 100 antes del cierre de temporada.

Barrios dominó de principio a fin el encuentro, mostrando la solidez que lo ha caracterizado durante todo el año. El chileno no cedió ningún quiebre de servicio y aprovechó cada oportunidad que tuvo para romper el saque de su rival.

📈 ¿Por qué es clave este resultado para Tomás Barrios?

Este triunfo es fundamental para las aspiraciones de Barrios de cara al US Open, el último Grand Slam del año que se disputará desde el 18 de agosto. El chileno aprovechó su participación en Barranquilla para afinar detalles después de su paso por el Masters 1000 de Canadá.

Actualmente ubicado en el puesto 131° del ranking ATP , Barrios necesita sumar puntos importantes para acercarse nuevamente al top 100, una zona que ya había conquistado anteriormente en su carrera.

⚡ ¿Cuál es el próximo desafío de Tomás Barrios?

En cuartos de final, Barrios se medirá con el colombiano Johan Rodríguez (598° del mundo) , un rival que representa una gran oportunidad para seguir avanzando en el torneo cafetalero. El enfrentamiento promete ser menos complicado que el anterior, pero en el tenis nunca hay que subestimar a nadie.

El objetivo está claro: conquistar su segundo título de la temporada y llegar en las mejores condiciones posibles a la qualy del US Open, donde buscará un cupo en el cuadro principal junto a Cristian Garin.

