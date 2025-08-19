Tomás Barrios quedó fuera del US Open: las claves de la inesperada eliminación

Tomás Barros (135° del mundo) quedó eliminado prematuramente del US Open: el chileno se despidió en la primera ronda de la qualy ante un spolido Benjamin Hassan (203°) de Líbano, quien lo despachó en dos sets.

⚡ ¿Cómo se desarrolló el partido entre Tomás Barrios y Benjamin Hassan?

Tomás Barrios (135° ATP) no pudo superar la primera ronda de la clasificación del US Open al caer ante el libanés Benjamin Hassan (196°) por 6-2, 7-6 (3). El partido se disputó este lunes 19 de agosto en las canchas de Flushing Meadows, donde el nacional mostró un nivel muy por debajo de lo esperado.

El primer set fue completamente dominado por Hassan, quien quebró el servicio del chillanejo en dos oportunidades para llevarse el parcial sin mayores complicaciones. Barrios lucía errático y sin la confianza necesaria para responder a la agresividad del libanés.

🔥 ¿Por qué fue tan inesperada la eliminación del chillanejo?

La derrota sorprende considerando que Barrios llegaba con ventaja en el head-to-head. En su único enfrentamiento previo, disputado en el Challenger de Heilbronn en junio de 2024, el chileno había vencido cómodamente a Hassan por 6-4, 6-0.

Además, el ranking favorecía ampliamente al nacional, ubicado 68 puestos por encima del libanés en la clasificación mundial. Esta diferencia hacía prever un triunfo relativamente sencillo para el representante de Ñuble.

📉 ¿Qué factores influyeron en el pobre desempeño de Barrios?

El chillanejo llegaba golpeado anímicamente tras su inesperada eliminación en cuartos de final del Challenger de Barranquilla. En esa ocasión cayó ante el local Johan Alexander Rodríguez (598°), perdiendo una oportunidad de oro para sumar puntos importantes.

La presión de disputar la qualy del US Open por segunda vez consecutiva también pudo ser un factor determinante. El año pasado, Barrios había sido eliminado en primera ronda por el francés Harold Mayot con parciales de 6-3, 6-2.

🎯 ¿Cuál es la situación actual del tenis chileno?

La eliminación de Barrios deja al tenis nacional en una posición delicada. Actualmente ningún tenista chileno se encuentra en el Top 100 del ranking ATP, situación que no se veía desde febrero de 2023.

Nicolás Jarry (103°), Alejandro Tabilo (126°) y Cristian Garin (127°) completan el panorama de los principales representantes nacionales. Solo Jarry y Tabilo lograron acceder directamente al cuadro principal del US Open.