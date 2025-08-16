Última parada antes del US Open: el desafío que pondrá a prueba a Jarry y Tabilo en Estados Unidos

El tenis chileno se prepara para una nueva semana de actividad en Estados Unidos con dos de sus máximas figuras compitiendo en el ATP 250 de Winston-Salem, el último torneo antes del US Open

Nicolás Jarry ya tiene asegurada su participación en el cuadro principal del ATP 250 de Winston-Salem y conoce a su rival de debut: el polaco Kamil Majchrzak, actual 88° del mundo. Entre ambos tenistas existe un antecedente significativo que data de 2019, cuando el europeo eliminó al chileno en la primera ronda del US Open tras un épico duelo a cinco sets.

Por su parte, Alejandro Tabilo, tras su eliminación en segunda ronda del Challenger de Cancún, decidió buscar más ritmo competitivo inscribiéndose en la clasificatoria del torneo norteamericano, donde debutará este sábado ante el local Kyle Seelig, un tenista sin ranking que ingresó al torneo como alterno.

🇵🇱 ¿Quién es el rival de Nicolás Jarry en Winston-Salem?

Nicolás Jarry enfrentará al polaco Kamil Majchrzak (88° ATP) en la primera ronda del ATP 250 de Winston-Salem. Entre ambos existe un antecedente directo del US Open 2019, donde el europeo eliminó al chileno en primera ronda tras cinco sets.

🌟 ¿Quién sería el próximo rival de Jarry si avanza?

Si Nicolás Jarry logra superar a Kamil Majchrzak en la primera ronda, su próximo rival sería el séptimo sembrado del torneo, el portugués Nuno Borges, actual 38° del ranking mundial ATP.

🏅 ¿Cuál es la importancia de Winston-Salem para el US Open?

El ATP 250 de Winston-Salem es el último torneo del circuito antes del US Open, por lo que representa la última oportunidad para los tenistas de ajustar su juego en cancha dura y sumar confianza antes del último Grand Slam de la temporada.

🎾 ¿Cuándo y contra quién debuta Alejandro Tabilo en Winston-Salem?

Alejandro Tabilo debutará este sábado en la clasificación del ATP 250 de Winston-Salem enfrentando al tenista local Kyle Seelig. El partido se disputará en el tercer turno del court 2.

🎯 ¿Qué debe hacer Tabilo para llegar al cuadro principal?

Alejandro Tabilo debe ganar dos partidos consecutivos en la clasificación para acceder al cuadro principal del ATP 250 de Winston-Salem. Si supera a Kyle Seelig, enfrentará al ganador del duelo entre Dhakshineswar Suresh (India, 663° ATP) y Aidan Mayo (Estados Unidos, 291° ATP).

🗓️ ¿Cuándo comienza el US Open?

El US Open 2025 comenzará en las próximas semanas, siendo Winston-Salem la última oportunidad de preparación para los tenistas antes del cuarto y último Grand Slam del año. El torneo neoyorquino representa el objetivo principal para ambos chilenos.

📲 ¿Dónde seguir las novedades del tenis chileno?

