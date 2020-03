Cristian Garin: Estoy feliz de trabajar de manera exclusiva con Schneiter

El tenista número uno de Chile, Cristian Garin (18° de la ATP), comentó su inicio de temporada en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa y confirmó que tendrá exclusividad con su coach, el argentino Andrés Schneiter.

"Yo a partir de la semana del ATP de Santiago partí trabajando full time con el 'Gringo'. El 'Topo' (Juan Ignacio) Londero no sigue trabajando con él, la verdad es que yo estaba en un a posición difícil, porque, como llevaba menos tiempo trabajando con él, no me sentía en la posición como para pedirle más al 'Gringo'", dijo.

"Peor me hubiese gustado haber tenido esa exclusividad de antes, así es que ahora estoy feliz de estar con él. Todavía no es seguro, pero probablemente alguien más nos va a ayudar en algunas semanas, lo que también es importante, porque estar con la misma persona, cansa. Siento que tengo un buen equipo de trabajo, y gracias a ellos, estoy donde estoy", añadió.

Garin explicó que estos dos últimos años ha sido clave enfocarse en el orden.

"Sentía que tenía todos los tiros, tenía buen físico, pero no tenía orden, no tenía un equipo de trabajo, no tenía claros los calendarios, sentía que no estaba dejando el 100 por ciento. Me enfoqué en eso y me ordené, y eso fue clave", dijo Garin, quien por lesión es el gran ausente del equipo chileno de Copa Davis que por estos días se enfrenta a Suecia.

"Es raro, me hubiese encantado estar jugando allá. Jugar Copa Davis es muy especial, pero esta semana me ha servido parar recuperar, porque vienen cosas importantes después de unas semanas bien duras. Así es que apoyando desde lejos", dijo.

"Me lesioné en cuartos de final de Río, que entramos tres veces a la cancha, y a la tercera vez que entramos fui a sacar y me quedó como congelada la espalda, y no aflojó toda la semana. En ese momento pensé que se iba ir pasando y jugué semifinales y la final con mucho dolor, y acá en Chile pasó lo que todos sabemos", añadió en relación al retiro del ATP de Santiago.

"No pude disfrutarlo mucho, me costó jugar. No fueron días cómodos, pude entrenar poco, no pude disfrutar en Río y quería llegar de la mejor posible para jugar acá. Me fui con una sensación rara, porque gané dos torneos seguidos y llegar acá sin poder jugar al 100 me dejó quemado. Ojalá tenga más oportunidades de jugarlo, porque se armó un lindo torneo, con un buen ambiente", añadió en relación al torneo realizado en San Carlos de Apoquindo.

Sus expectativas para lo que viene

Garin dijo que estas semanas de para le han servido para recuperarse de su lesión y es por ello que tiene buenas expectativas de cara a lo que viene en Tour ATP.

"Me he sentido bien, se vienen Indian Wells y Miami, que no he jugado nunca, donde quedaré libre en primera ronda, y así podré tener un par de días más de descanso. La idea es llegar antes y adaptarme bien a las condiciones", dijo.

"Me ilusiona hacerlo bien. Pero quiero ir con calma. No me esperaba este inicio de año. Me sentía jugando bien, y cuesta creerme la posición que estoy donde siempre he querido estar, pero me lo tomo con calma. Lo principal es seguir una línea, después se vienen otros torneos importantes", comentó.

"Tengo ganas de jugar en Montecarlo, Roma, y sobre todo en los torneos previos a Roland Garros, porque es importante sumar partidos de buen nivel antes y sería bueno llegar con ritmo a París", expresó.