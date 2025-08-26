"Hace un mes y medio...": La revelación de Cristian Garin tras despedirse del US Open

Cristian Garin (126º ranking ATP) se despidió prematuramente del US Open. El chileno no logró entrar al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada luego de ser eliminado en la segunda ronda de la qualy a manos del argentino Marco Trungelliti.

Tras su despedida en la ronda clasificatoria, ‘Gago’ reveló el motivo por el que no ha podido competir a plenitud en el último mes y medio. Además, contó que se ausentará de las canchas para llegar en óptimas condiciones a la Copa Davis.

🤕 Cristian Garin revela la lesión que sufre

A través de su cuenta de Instagram, Garin contó que “este último mes y medio no he podido competir al 100% por una fascitis plantar en mi pie”.

“Voy a tomarme estas semanas de recuperación y preparación para volver con todo y llegar en la mejor forma posible a la Copa Davis y lo que queda del año”, completó.

📅 ¿Cuándo es la Copa Davis?

Chile enfrentará a Luxemburgo por la Copa Davis el próximo 13 y 14 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional.

Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de septiembre

Lugar: Court Central, Estadio Nacional (Chile)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Cristian Garin?

